إعدام 150 كيلو أطعمة غير صالحة للاستهلاك الآدمى بدمياط

قامت حملة مكبرة من مديرية الصحة بدمياط بالمرور على 48 منشأة تبين أن 22 منها تدار بدون ترخيص وبها خطورة داهمة على الصحة العامة وتم التوصية بغلقها جميعًا.

كما تم تحرير 48 محضر جنحة صحية لعدم توفر اشتراطات النظافة الصحية وعدم حمل شهادات صحية لمتداولي الأغذية وكذلك إعدام 150 كيلو أغذية فاسدة تالفة ،كما تم سحب 125 عينة أغذية متنوعة للفحص للصلاحية للاستهلاك الادمى.

واستقبلت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اليوم الخميس، الدكتورة فاطمة الزهراء جيل، مدير مشروع تسريع الاستجابة للقضية السكانية بوزارة التنمية المحلية، بحضور اللواء مجدي الوصيف السكرتير العام المساعد ومجموعة من ممثلي الوحدة المركزية للسكان ومسئولة الوحدة بالمحافظة.

استمعت محافظ دمياط خلال اللقاء إلى الدور المنوط به وحدة السكان داخل المحافظة، وأهداف مشروع تسريع الاستجابة للقضية السكانية وآلية تنفيذه بنطاق المحافظة.

وبعد إنتهاء اللقاء عقدت مدير مشروع تسريع الاستجابة للقضية السكانية ورشة عمل تدريبية بحضور لفيف من رؤساء المراكز والمدن ونوابهم وممثلين عن الوحدة المنوط لهم أعمال المشروع.

وفي السياق ذاته، أكدت الدكتورة فاطمة الزهراء جيل، أن المشروع يأتى فى أولويات أجندة الوزارة لتنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة 2030، حيث يسعى المشروع للعمل عليها بمعرفه نقاط الضعف والخلل المسبب للزيادة السكانية، ووضع محاور سريعة لحلها، حتى يتسنى للمواطن الشعور بالتحسن والنمو الاقتصادى، مؤكدة على أن القضية السكانية لا تقتصر على الزيادة السكانية ولكنها تشمل عدة قضايا منها التسرب من التعليم والبطالة وغيرها من القضايا الهامة التي تبطىء عجلة التنمية.