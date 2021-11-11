الخميس 11 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

لبنان: ارتفاع ملحوظ فى إصابات كورونا و35% حصلوا على اللقاح

لبنان
لبنان

كشفت وزارة الصحة اللبنانية عن تسجيل ارتفاع ملحوظ في عدد المصابين بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية حيث بلغ عدد المصابين 914 شخصا بينهم 892 مقيما و22 وافدا، ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 649 ألفا و696 حالة منذ ظهور الفيروس.

وأكدت الوزارة، في تقريرها الخميس، تسجيل 5 حالات وفاة ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 8566 حالة، فيما ظل التفشي المجتمعي عند المستوى الثالث. وبلغ عدد الحالات المكررة 43 حالة.

في غضون ذلك، دعا الدكتور فراس الأبيض وزير الصحة اللبناني إلى الإسراع بالحصول على اللقاح المضاد لكورونا، حيث بلغ عدد الحاصلين على الجرعة الأولى مليون و920 ألفا و33 شخصا بنسبة 35.2% من عدد السكان من عمر 12 سنة، فيما حصل على الجرعة الثانية مليون و698 ألفا و254 شخصًا بنسبة 31.2 بالمائة من السكان من عمر 12 سنة.

بيروت لبنان

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