الخميس 11 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجزائر تعلن تعديلًا فى الحكومة يشمل تعيين 3 وزراء جدد

تبون
تبون

أعلنت الجزائر، الخميس، إجراء تعديل وزاري جزئي، جرى بموجبه تغيير 3 حقائب وزارية.

أوضحت الرئاسة الجزائرية، في بيان، أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وفقا للدستور، وبعد استشارة رئيس الحكومة، أصدر قرارا بتعيين محمد عبد الحفيظ هني وزيرًا للفلاحة والتنمية الريفية، خلفا لعبد الحميد حمداني، وكذلك محمد بوسليماني وزيرًا للاتصال، خلفا لعمار بلحيمر، فضلا عن تعيين يوسف شرفة وزيرًا للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، خلفا لعبد الرحمن لحفاية.

أضاف البيان أن الرئيس الجزائري قام بتعيين أيضا أحمد معبد واليًا لولاية الجزائر العاصمة، خلفا ليوسف شرفة الذي تم تعيينه لمهام أخرى.

الجزائر الرئاسة الجزائرية

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