بدعم زيادة النفط.. الريال السعودى يواصل استقراره اليوم الجمعة 12-11-2021

حقق سعر الريال السعودي، اليوم الجمعة، 12 نوفمبر 2021، استقرارًا طفيفًا، خلال تعاملات اليوم.

ويرصد «الدستور»، أسعار سعر صرف الريال السعودي في البنوك، حيث سجل سعر الريال السعودي فى المصرف المتحد نحو 4.03 للشراء و 4.19 للبيع، بينما سجل سعر الريال السعودي فى بنك بلوم 4.17 للشراء، و 4.20 للبيع.

استقرار الريال السعودي

واستقر سعر الريال السعودي فى بنك قناة السويس عند 4.14 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، واستقر سعر الريال فى بنك القاهرة 4.09 للشراء، و4.20 للبيع، وسجل في بنك مصر نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

الريال يواصل استقراره فى بنك الإسكندرية

سجل الريال السعودي في بنك الإسكندرية 4.15 للشراء، و4.19 للبيع، بينما سجل فى بنك كريدي أجريكول مصر 4.14 للشراء، 4.20 للبيع.

الريال السعودي فى البنوك

بينما سجل الريال السعودي فى البنك المركزي 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، واستقر الريال في البنك الأهلي المصري، وفقًا لآخر تحديث، وسجل 4.18 جنيه للشراء، مقابل 4.19 للبيع.

واستقر الريال السعودي في بنك CIB عند 4.17 للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سوق الأسهم السعودية

عاد السوق السعودي إلى الارتفاع فى نهاية تعاملات الأسبوع، حيث حققت التداولات السوق الرئيسي ما يزيد على 1.24%.

النفط السعودي

حقق النفط السعودي أعلى إنتاج خلال ال 18 شهرًا الماضية، وفقًا لبيانات المنظمة العالمية للنفط، ووسط ترقب لاجتماع منظمة اوبك القادم لتحديد إنتاج الدول المصدرة للنفط، فى ظل توقعات منظمة النفط بتراجع الطلب العالمي على شراء النفط بنهاية العام الجاري مع استمرار ارتفاع أسعار الطاقة.