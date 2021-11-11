الخميس 11 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

بطريرك الأقباط الكاثوليك يلتقى كهنة إيبارشية أسيوط

الأنبا إبراهيم إسحق
الأنبا إبراهيم إسحق

التقى الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، الخميس، كهنة إيبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك، بمشاركة الأنبا كيرلس وليم، المُطران الشرفي للإيبارشيّة، والأنبا دانيال لطفي، مطران إيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك والأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، وكَهنة الإيبارشية.

تخلل اللقاء الاطمئنان على أحوال الآباء الكهنة، وتقديم الشكر والتقدير لكل ما قدمه نيافة الأنبا كيرلس من مجهودات لخدمة الكنيسة والإيبارشيّة واختتم اللقاء بمنح البركة الرسولية من غبطة البطريرك.

واحتفلت الكنائس المصرية بعيد الصليب وهو اليوم الذي وجدت فيه القديسة هيلانة الصليب ورفعته على جبل الجلجثة وبنت فوقه كنيسة القيامة.

ويُعد عيد الصليب هو أحد الأعياد السيدية الكبرى والمهمة في الكنيسة المسيحية، نظرًا لأهمية الصليب في العقيدة المسيحية.

وتتأهب الكنائس للاحتفال بعيد الصليب 3 مرات في السنة، الأول في الجمعة العظيمة«جمعة الصلب»، والثاني عيد اكتشاف الصليب على يد الملكة هيلانة والد الملك قسطنطين، والثالث هو استعادة خشبة الصليب في عصر الإمبراطور هيرقل.

ايبارشية مطران الإسماعيلية أبوقرقاص وكهنة جمعة الصلب

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وائل لطفي

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