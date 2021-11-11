الخميس 11 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

مصر

لقاءات دولية وطفرة في مخصصات الدعم: «التخطيط» في 24 ساعة

الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد

شهدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والجهات التابعة لها، الخميس، نشاطًا مكثفًا يستعرضه «الدستور» في السطور التالية:

نظمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالتعاون مع وزارة البيئة والبنك التجاري الدولي "CIB"، حدثًا جانبيًا بعنوان "الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتحسين تمويل المناخ في أفريقيا والشرق الأوسط"، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية،  ضمن فعاليات مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ COP-26  المنعقد بمدينة جلاسكو بالمملكة المتحدة والذي تستمر فعالياته حتى 12 نوفمبر الجاري.

https://www.dostor.org/3623492
استعرضت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عدد من النماذج حول الشراكات بين القطاعين العام والخاص التي أقامتها مصر للتصدي لتغير المناخ، مشيرة إلى تبني مصر خلال عام 2015 التعريفة التكميلية للطاقة المتجددة، من أجل تحقيق الهدف الذي حددته رؤية مصر 2030، بالحصول على 20٪ من الكهرباء بحلول عام 2022 من مصادر الطاقة المتجددة، على أن ترتفع تلك النسبة إلى 42٪ بحلول عام 2035.

https://www.dostor.org/3623503
أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن صندوق مصر السيادي الذي تم إنشاؤه يستهدف الاستفادة بشكل أفضل من أصول مصر غير المستغلة، واغتنام فرص الاستثمار لتعزيز النمو الاقتصادي والتحول الأخضر، موضحة أن الصندوق انضم مؤخرًا إلى مبادرة "One Planet Sovereign Wealth Funds" برئاسة الرئيس الفرنسي ماكرون، والتي تهدف إلى تعزيز حالة مساهمة المجتمع المالي في تحقيق أهداف اتفاقية باريس،

https://www.dostor.org/3623518
التقت اليوم الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع ممثلي التحالف الإفريقي للعدالة المناخية لأفريقيا، إحدى منظمات المجتمع المدني المعنية بتغير المناخ.
https://www.dostor.org/3623714
أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لفرنسا مسجلة 355.1 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2021 مقابل 247 مليون دولار خلال نفس الفترة من  عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها  43.8%، وبلغت قيمة الواردات المصرية من فرنسا  887 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2021 مقابل  917.3 مليون دولار خلال نفس الفترة من  عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 3.3%.

https://www.dostor.org/3623607

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن أن قيمة المبالغ المنصرفة من برنامج الدعم النقدى "كرامة" تبلغ 11.2 مليار جنيه عام 2020، مقابل 2.5 مليار جنيه عام 2019، بزيادة بلغت 357.9%، وبلغ عدد الحالات المستفيدة 1.2 مليون حالة عام 2020 مقابل 779.3 ألف حالة عام 2019، بزيادة بلغت 58.9%، وترجع الزيادة إلى تحويل بعض الحالات من المعاشات والمساعدات إلى برنامج كرامة.

https://www.dostor.org/3623691

التخطيط هالة السعيد تغير المناخ الامم المتحدة الاحصاء

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وائل لطفي

متحف لـ«قرافات» القاهرة

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