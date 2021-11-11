ارتفاع أعداد وفيات وإصابات كورونا في مختلف دول العالم

واصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء كورونا عالميًا، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.

آسيويا

في أذربيجان، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 1774 إصابة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين إلى 554 ألفًا و 96 مصابا على مستوى البلاد. وأفادت وكالة أنباء (تريند) الأذرية، نقلًا عن مجلس الوزراء، بأن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 7 آلاف و 372 حالة وفاة عقب تسجيل 30 وفاة جديدة على مدار أمس.

وفي نيبال، سجلت السلطات الصحية 301 إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 حالات وفاة، ما رفع إجمالي الإصابات إلى 816 ألفا و 60 إصابة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 11 ألفا و 466 حالة وفاة حتى الآن.

وفي سنغافورة، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2396 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و 8 حالات وفاة ناجمة عن الإصابة بالفيروس. وذكرت الوزارة أنه بذلك يكون إجمالي عدد المصابين بالفيروس التاجي منذ بدء الجائحة قد ارتفع إلى 230 ألفا و 77 إصابة، في حين وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 548 وفاة.

كما أكدت فيتنام تسجيل 8145 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي حصيلة الإصابات في الموجة الحالية إلى 994 ألفا و990 حالة. وسجلت البلاد 84 حالة وفاة جديدة اليوم، مما يرفع إجمالي حصيلة الوفيات، منذ بدء الجائحة في البلاد إلى 22 ألفا و 849 حالة وفاة.

وفي بنجلاديش، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 237 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك عدد إجمالي الإصابات منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى مليون و571 ألفا و906 إصابات. كما سجلت السلطات الصحية، خلال الفترة نفسها، حالة وفاة واحدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة منذ بداية الوباء إلى 27 ألفا و 907 حالات.. حسبما ذكرت صحيفة "بور ثوم ألو" البنغالية.

كما أعلنت وزارة الصحة في تايلاند عن تسجيل 7496 إصابة جديدة بفيروس كورونا , 57 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و 996 ألفا 969 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 19 ألفا و 883 حالة وفاة على مستوى البلاد، بحسب بيانات وزارة الصحة.

وفي أوروبا، في المملكة المتحدة، سجلت وزارة الصحة 195 حالة وفاة، و42 ألفا و 408 حالة إصابة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ إجمالي الإصابات في المملكة المتحدة أكثر من 9 ملايين و542 ألف حالة والوفيات 164 ألفا و802 حالة وفاة.

وفي إيطاليا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 8569 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و67 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة إلى 4 ملايين 835 ألفا و 435 إصابة والوفيات إلى 132 ألفًا و618 حالة وفاة.. بحسب ما أوردته وكالة أنباء (آكي) الإيطالية.

وفي البرتغال، سجلت وزارة الصحة 1477 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات منذ بداية الجائحة إلى مليون و 102 ألفا و 438 إصابة، كما سجلت 9 وفيات خلال الـ24 ساعة لترتفع حصيلة الوفيات إلى 18 ألفا و 231 حالة وفاة، وفقا لصحيفة بورتوجال نيوز.

وفي اليونان، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 6801 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى أكثر من 815 ألفًا إصابة. وأفادت صحيفة "كاثيميريني" اليونانية، في نسختها باللغة الإنجليزية، نقلًا عن المنظمة الوطنية للصحة العامة، بأن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 16 ألفًا و 560 حالة عقب تسجيل 67 وفاة جديدة على مدار أمس.

وفي جارتها قبرص، سجّلت السلطات الصحية 275 إصابة خلال اليوم الأخير، وحالة وفاة واحدة مرتبطة بـ"كوفيد-19"، ليقف إجمالي الوفيات المرتبطة بالفيروس عند 576 حالة، فيما ارتفع وصل العدد التراكمي للإصابات إلى 126 ألفا و772 إصابة.

وفي هولندا ،أعلنت وزارة الصحة تسجيل 16 ألفا و 364 إصابة جديدة بفيروس كورونا و26 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و 236 ألفا و 744 حالة والوفيات إلى 18 ألفا و 663.

وفي لاتفيا،أعلنت وزارة الصحة في البلاد تسجيل 1378 إصابة جديدة، و 48 حالة وفاة مرتبطة به، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 236 ألفا و 765 حالة، بإجمالي وفيات بلغ 3646 حالة حتى الآن.

وفي رومانيا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 5416 إصابة جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى مليون و730 و 433 مُصابًا. كما بلغت حصيلة الوفيات 52 ألفًا و 206 حالات عقب تسجيل 318 حالة وفاة جديدة على مستوى البلاد، حسب ما أوردته صحيفة "رومانيا جورنال".

وفي سلوفاكيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 6546 إصابة جديدة بفيروس كورونا إلى جانب 38 وفاة ناجمة عنه خلال 24 ساعة، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين في البلاد إلى 540 ألفا و 209 أشخاص، فيما بلغت حصيلة الوفيات منذ بدء الجائحة 13 ألفا و405 حالات وفاة.

وفي أيرلندا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 3680 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 484 ألفًا و 533 حالة إصابة على مستوى البلاد.

وأفادت صحيفة "ذا جورنال" الأيرلندية عبر موقعها الإلكتروني نقلًا عن هيئة خدمات الصحة الأيرلندية بأن حصيلة الوفيات بلغت حتى الآن 5566 حالة وفاة.

وفي ليتوانيا، سجلت وزارة الصحة الليتوانية 2639 حالة إصابة جديدة بالفيروس، كما شهدت البلاد 25 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 436 ألفا 690 حالة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6251 حالة.

وفي سلوفينيا،أعلنت وزارة الصحة السلوفينية تسجيل 3568 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، كما شهدت 10 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 368 ألفا و 669 شخصا ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 4885 حالة وفاة، وفقا لصحيفة سلوفينيان تايمز.

أما في صربيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3998 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 60 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و 201 ألفًا و 80 إصابة والوفيات إلى 10 آلاف و 655 حالة وفاة، بحسب بيانات وزارة الصحة.

وفي إستونيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1182 إصابة جديدة بفيروس كورونا و13 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 209 آلاف و 597 حالة والوفيات إلى 1650.

وفي الأمريكتين، سجلت وزارة الصحة الأمريكية 76 ألفا و769 حالة جديدة بكورونا في الولايات المتحدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 46 مليونا و757 ألفا و833 حالة، كما تم تسجيل 1216 وفيات ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 758 ألفا و588 حالة.

وفي كندا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2449 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و748 آلاف و312 حالة، كما سجلت 22 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 29 ألفا و302 حالة.

فيما أعلن المجلس الوطني لأمانات الصحة في البرازيل وفاة 257 شخصا وإصابة 10 آلاف و502 آخرين بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات المسجلة هناك حتى اليوم إلى 610 آلاف و36 حالة، وإجمالي الإصابات إلى 21 مليون و909 ألفا و298 إصابة.

وفي المكسيك، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2781 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3 مليون و831 آلاف و259 حالة، كما سجلت 197 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 290 ألفا و110 حالة.

وإفريقيا، في جنوب إفريقيا، سجلت السلطات الصحية 305 حالات إصابة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما سجلت 48 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 89 ألفا و 435 حالة، بينما بلغ إجمالي الإصابات المسجلة إلى مليونين و 818 ألفًا و 761 إصابة، بحسب الموقع الرسمي لوزارة الصحة.

كما أعلنت وزارة الصحة الكينية تسجيل 94 إصابة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، لتبلغ الحصيلة التراكمية الإصابات المسجلة في كينيا منذ بداية الجائحة 254 ألفا و 151 إصابة، فيما وقفت حصيلة الوفيات عند 5 آلاف و 314 حالة نظرا لعدم تسجيل حالات جديدة على مدار أمس .. بحسب بيانات وزارة الصحة.