إصابة 4 أشخاص فى حادثى تصادم منفصلين بالبحيرة

أصيب ٤ أشخاص بكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسد إثر حادثي تصادم منفصلين بمركزى إيتاى البارود وإدكو فى محافظة البحيرة، وتم نقل المصابين لأقرب مستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

وتلقى اللواء أحمد عرفات، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ايتاى البارود يفيد بوقوع حادث تصادم بين موتوسيكل وسيارة أمام قرية زبيدة الواقعة على الطريق الزراعى.

وأسفر الحادث عن إصابة :"محمد محمود القهوجى، ١٩ سنة" و"محمود باهى مصطفى جبر،١٩ سنة" وتم نقلهما إلى أقرب مستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

كما تلقى مدير أمن البحيرة إخطارًا من مأمور مركز إدكو يفيد بوقوع حادث انقلاب موتوسيكل، بمدينه إدكـو، وأسفر الحادث عن إصابة “أحمد محمد رمضان، ٢٢ سنة” و"حسام حسن كوزو، ٢٣ سنة".

جار عمـل الاسعافات والفحوصات الطبية اللازمة.