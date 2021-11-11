إيبارشية البحيرة تحتفل بعيد رهبنة مطرانها الأنبا باخوميوس

احتفلت إيبارشية البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية ودير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي، صباح اليوم، بعيد الرهبنة التاسع والخمسين لمطرانها نيافة الأنبا باخوميوس.

بدأ الاحتفال بصلاة القداس الإلهي في كرمة مار مرقس الرسول بدمنهور الذي صلاه صاحبا النيافة الأنبا باخوميوس مطران الإيبارشية ورئيس الدير، والأنبا إيساك الأسقف العام والأب الروحي للدير، ومجمع كهنة الإيبارشية وعدد من رهبان الدير.

أعقب القداس احتفال تضمن فقرة ترانيم وفيلمًا تسجيليًّا وكلمات تهنئة.