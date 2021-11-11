إزالة 15 عقارا متعارضا مع كوبري عمر المختار بالقاهرة

تواصل أجهزة محافظة القاهرة، أعمالها الخاصة بتوسعة المحاور الرئيسية وإنشاء الكباري، لإنهاء ظاهرة التكدس المروري.

وأعلن إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية الانتهاء من إزالة 15 عقارا متعارضا مع كوبري عمر المختار للربط مع محور مسطرد.

وأوضح نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية أنه جار العمل حالياً على تنفيذ 2 عقار.

وأشار صابر إلى أنه بلغ إجمالي التعويضات التي تم صرفها 57 مليون جنيه طبقاً لأسعار المنطقة.

وأجرى إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية بحضور رئيس حي المطرية، متابعة لأعمال التوسعة ويأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة.

إزالة 15 عقارا متعارضا مع كوبري عمر المختار

إزالة 15 عقارا متعارضا مع كوبري عمر المختار

إزالة 15 عقارا متعارضا مع كوبري عمر المختار

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