الخميس 11 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

عاطل ينهى حياة عامل بسلاح أبيض فى الإسكندرية

عاطل ينهي حياة عامل
عاطل ينهي حياة عامل

لقي شاب مصرعه متأثرا بطعنه بسلاح أبيض علي يد عاطل بمنطقة المندرة شرق محافظة الاسكندرية، وعلى الفور تم نقل المجني عليه الي المستشفيات لإسعافه على إثرها توفي متأثرا بالإصابة، وتحرر المحضر بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.
تلقى اللواء محمود أبو عمره مدير أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة المنتزه ثالث، يفيد بورود بلاغ من المواطنين بقيام المتهم «إبراهيم.ف» عاطل، بطعن المجني عليه «محمد.م»، عامل، وعلى الفور انتقل ضباط قسم شرطة المنتزه ثالث الي محل الواقعة والقاء القبض على المتهم.
وكشفت التحقيقات أنه إثر خلاف بين أسرة المجني عليه وأسرة المتهم بسبب خلافات الجيرة وتم إتمام تصالح بينهما إلى أن المتهم تربص بالمجني عليه عقب ذهابه الي محل عمله وقام بطعنه بسلاح أبيض سكين طعنة نافذة في البطن فسقط غارقا في دمائه وتم نقله الي مستشفى أبو قير العام الذي قام بتحويله على الفور إلى المستشفى الجامعي العام إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة وتوفي متأثرا بجراحه، وتم نقل الجثة للمشرحة تحت تصرف النيابة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

مستشفيات لقاء قسم شرطة المواطنين محمد صالح الإسكندرية

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