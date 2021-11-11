الخميس 11 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

تدريب دفعة جديدة من خدام السودان بـ«1000معلم كنسى»

البابا تواضروس
البابا تواضروس

ينظم برنامج قداسة البابا تواضروس الثاني لتطوير التعليم الكنسي (تدريب ١٠٠٠ معلم كنسي) دورة جديدة لعدد من الخدام السودانيين المقيمين بالقاهرة، والذين يخدمون أبناء الجالية السودانية في مصر.

ويتدرب حوالي ٣٠ من الخدام يوم الأحد من كل أسبوع على المستوى الأول من مشروع "١٠٠٠ معلم كنسي"، البرنامج التدريبي الذي يحمل اسم "تراث كنيستنا روح وحياة" ويهدف إلى تطوير التعليم الكنسي من خلال الجمع بين التأصيل والمعاصرة بما يجعل  التعليم  يتناسب مع تحديات العصر ويجعله أكثر فاعلية وتأثيرًا. ويتبناه قداسة البابا تواضروس الثاني واختار  آية سفر المراثي "جَدِّدْ أَيَّامَنَا كَالْقَدِيمِ" (مرا ٥ : ٢١) شعارًا له.

التعليم الكنسي تدريب ١٠٠٠ معلم كنسي دورة جديدة الخدام السودانيين تراث كنيستنا روح وحياة

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وائل لطفي

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