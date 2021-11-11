شيرين رضا: أعشق الأدوار الصعبة التى تضيف إليها الكثير كممثلة

أكدت الفنانة شيرين رضا أنها لا تستطيع رفض الأدوار الجميلة لأنها تضيف إليها الكثير كممثلة، مشيرة إلى أنها تعشق الأدوار الصعبة التي تحمل شكلا جديدا ومضمونا مختلفا.

وقالت شيرين رضا- في تصريح صحفي اليوم الخميس- إنها تهتم أن يكون الدور مؤثرا وليس مكتوبا من الجلدة للجلدة، مشيرة إلى أن الأعمال التي بدون أي مضمون لا تترك أثرا داخل الجمهور.

وأضافت أنها لا تجد مشكلة في الكتابة، فنوعية الشخصيات التي تحب أن تقدمها موجودة بوفرة، وتميز إلى درجة أنها أحيانا تجد نفسها مرتبطة بالعمل في عدة مشاريع فنية في وقت واحد.

وأشارت إلى أنها لا تقدم فنا لتنصح به الآخرين، لأن الفن متعة وتسلية يخرج منه المتلقى، وهو سعيد وليس مجرد رسالة جامدة ، موضحة أن نوعية الأفلام التي تحب أن يرتبط اسمها بها لا بد أن يكون لها معنى، فإما تجعل المشاهد يضحك أو يبكي أو يتعلم أو حتى يتسلى.

وكشفت عن أنها تصور فيلم "تحت تهديد السلاح" مع الممثلين حسن الرداد ومي عمر، وتستكمل فيلم "في عز الضهر" مع مينا مسعود الذي توقف بسبب سفر المخرج مرقس عادل للخارج، مشيرة إلى أنه يتبقى لها تصوير يوم واحد في فيلم "القاهرة – مكة".

وقالت شيرين رضا إنها تستعد - بعد ذلك - لبدء تصوير فيلم "بنات رزق"، وفيلم "الملحد" للكاتب إبراهيم عيسى الذي تعشق كتاباته وأسلوبه في سرد القضايا.