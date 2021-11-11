نائبا رئيس جامعة عين شمس يتفقدان كلية الزراعة (صور)

أجرى الدكتور أيمن صالح نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اليوم الخميس، جولة تفقدية بكلية الزراعة جامعة عين شمس، بحضور الدكتور أحمد جلال عميد الكلية، والدكتور ولاء عبدالغني السيد وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور نبيل المدني وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور هشام الحريري وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والمهندس عوض دسوقي القائم بأعمال مدير عام الكلية، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس ورؤساء الأقسام.

نائبا رئيس جامعة عين شمس يتفقدان كلية الزراعة

وتفقدا الصوبة الزراعية المنشأة حديثاً بالكلية والمقامة علي أحدث النظم العالمية وباقي الصوب بالكلية، بالإضافة لزيارة مزارع الخضر والزينة والثروة السمكية وحضانات الأسماك ومعمل الميكروبيولوجي وصالة علوم الأغذية المطورة حديثا ونادي أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

نائبا رئيس جامعة عين شمس يتفقدان كلية الزراعة

نائبا رئيس جامعة عين شمس يتفقدان كلية الزراعة

نائبا رئيس جامعة عين شمس يتفقدان كلية الزراعة