منها «عناقيد الغضب» و«جاتسبي العظيم».. 8 إصدارات جديدة لمكتبة الأسرة

صدر حديثا عن مكتبة الأسرة، وهو المشروع الذي يصدر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب 8 إصدارات جديدة تنوعت ما بين الروايات العالمية وكتب الأطفال.

كان أول الإصدارات هو الرواية العظيمة "عناقيد الغضب" لجون شتاينبيك وهي رواية من جزئين ترجمة سعد زهران، وفاز عنها بجائزة بوليتزر في 1940م. تعد هذه الرواية من أكثر أعمال شتاينبيك شهرة، وفيها يصف حالة عائلة فقيرة من أوكلاهوما هاجرت إلى كاليفورنيا خلال الأزمة الاقتصادية في الثلاثينات من القرن العشرين. تصور الرواية حياة الطبقة العاملة وشرائح المعدمين والمهمشين، الذي يعد شتاينبك واحداً منهم، فقد ولد في ساليناس بكاليفورنيا وفي شبابه عايش الطبقات المطحونة وعانى الظلم الطبقي الذي ميز المجتمع الأمريكي، حيث عمل سائساً في حظيرة للدواب فترة ثم قاطفاً للفواكه في إحدى المزارع ثم بناء منازل، مما أعطاه القدرة على وصف حياة الفلاح بواقعية.

الكتاب الثاني هو "يوتوبيا" للكاتب توماس مور، ترجمة الدكتور إنجيل بطرس سمعان، اليوتوبيا هي قصة خيالية فلسفية وسياسية كتبها الفيلسوف والمفكر البريطاني توماس مور ونشرت باللغة اللاتينية عام 1516 ، وتروي القصة التقاليد السياسية والأعراف الدينية والاجتماعية لجزيرة معزولة وغير معروفة، وابتكر توماس مور توماس مور فيها هذه التسمية، إذ أطلقها على مكان لاوجود له في أي مكان، وعلى حضور غائب، وحقيقة غير حقيقية. وقد تخيلها على شكل جزيرة «من أفضل الجمهوريات» عاصمتها مدينة شبحية تسمى آموروت Amurote، ونهرها آنهيدريس Anhydris هو نهر بلا ماء، ورئيسها آديموس Ademus هو أمير بلا شعب، وسكانها من شعب الآلاوبوليت Alaopolites وهم مواطنون بلا مدينة، وجيرانهم الأكوريون Achoréens، وهم سكان بلا بلد، أي إن العالم كما طرحه مور من هذا المنظور عالم معكوس أراد به إدانة شرعية العالم الصحيح الواقعي. وكان لهذا المؤلَّف أصداؤه الممتدة بين المثقفين الأوربيين في عصره حتى القرن التاسع عشر، وحتى صارت كلمة يوتوبيا تسمية لنوع أدبي يراوح بين الخرافة وقصص الرحلات، ثم صارت تسمية لنماذج وتصنيفات للأمكنة المثالية للعيش البشري.

الكتاب الثالث وهو رواية جاتسبى العظيم تأليف ف سكوت فيتزجرالد - ترجمة / محمد مستجير مصطفى، وهي رواية نشرت لأول مرة في عام 1925 وتعتبر هذه الرواية واحدة من كلاسيكيات الأدب الأمريكي وإحدى أهم الوثائق الأدبية التي أرَّخت لعقد العشرينات الهادرة، وهي فترة مفصلية شكلت نقطة تحول في حياة الأمريكيين، أخلاقياً ومادياً واجتماعياً، أطلق عليها فيتزجيرالد اسم عصر الجاز، فأضحى المسمى في ما بعد المصطلح المعتمد في الدوائر الأدبية، الأكاديمية منها وغير الأكاديمية.

الكتاب الرابع وهو ثريا فى غيبوبة ( رواية ) - اسماعيل فصيح - ترجمة / د/ محمد علاء الدين منصور - مراجعة د/ ابراهيم الدسوقى شتا، ويعد الكاتب إسماعيل فصيح من طليعه الكُتَّاب الروائيين المعاصرين. لمع فى سماء الأدب الفارسى بالروايه التى بين أيدينا«ثريا فى غيبوبه». وهى روايه تصور التغيرات التى طرأت على المجتمع الإيرانى بعد نجاح الثوره الإسلاميه.

أما الكتاب الخامس فهو الباحث عن الذهب ( رواية ) - جان مارى لوكليزيو - ترجمة / فتحى العشرى، وتدور اخداث الرواية حول أسرة صغيرة، متكونة من أب وأم وإبن وإبنة، فتتبلور بداية هذه الأحداث بميزة كلاسيكية اتسمت بها الرواية الأوروبية حيث يجد الإبن مخطوطة أو بالأحرى خريطة تؤكد وجود كنز في البلاد البعيدة، وعليه أن يخوض غمار التحري عنه وأن يركب البحر من أجل الوصول إليه، إذ سيقدم على الرحيل بعد وفاة والده وطردهم من قبيل عمهم، تاركا بذلك القرار أمه طريحة الفراش تصارع المرض ، وأخته للفراغ والحيرة والقلق والتفكير في الإلتحاق بالدير، وهو ما فعلته بعد ذلك.

ومن إصدارات الأطفال صدرت الكتب التالية:

1- العمة توتة - صفاء عبد المنعم - رسوم / اميرة التابعى.

2- شعرى يكتب - نص و رسوم / نور حسين قواقزة.

3- اجمل الحكايات ( القصص المقررة على السنوات الدراسية ) - اعداد / سنية عامر وآخرون.