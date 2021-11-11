الخميس 11 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

وفد من «حماة الوطن» يزور دير مار جرجس بالرزيقات

حزب حماة الوطن
حزب حماة الوطن

زار وفد من أمانة حزب «حماة الوطن» بمحافظة الأقصر دير مار جرجس بالرزيقات؛ لتقديم التهاني لإخوانهم الأقباط، بمناسبة عيد الشهيد مار جرجس، ذلك بناءً على توجيهات الفريق جلال الهريدي، رئيس حزب حماة الوطن.

وترأس الوفد العمدة علاء راجح، الأمين العام لحزب حماة الوطن بمحافظة الأقصر، لتهنئتهم بهذه الاحتفالية والمناسبة العظيمة للإخوة الأقباط شركاء الوطن، متمنين لهم كل الخير والسلام وأن يجعل الله مصرنا الغالية في سلام وأمان.

ورافق العمدة علاء راجح، اللواء زكريا الزمبيلي، الأمين المساعد للحزب، وممدوح صديق، وعلى صابر، وطلعت زاهر، وعلى حماية، وشهدي وليم، وهبة أمين، وإسراء أحمد، وهويدا جمعة والزهراء بكير.

واستقبل وفد الأمانة الأنبا توماس، رئيس دير مار جرجس بالرزيقات، والأنبا فام، مساعد أمين الدير، وبعض الرهبان والقيادات الكنسية المختلفة. 

وأشاد الجميع بمدى سعادتهم وفرحتهم لمشاركة ومعايدة شركاء الوطن الغاليين مناسباتهم حيث التقى الجميع لقاء المحبة والتسامح، وتبادل الجميع التهاني في تلك المناسبة وهي ذكرى مار جرجس العظيم.

ويستمر الاحتفال الرسمي بذكرى ميلاد الشهيد مار جرجس في دير الرزيقات، من 11 إلى 17 نوفمبر، وهو الموافق للفترة من الأول إلى السابع من شهر هاتور، وهي المناسبة التي توافق ذكرى تكريس أول كنيسة باسم الشهيد العظيم مار جرجس في مدينة "اللد" بفلسطين. 

ويشار إلى أن تاريخ بناء دير مار جرجس بالرزيقات، يعود إلى الفترة ما بين عامى 1850 إلى 1870 ميلادية، وفي بعض الروايات الأخرى إلى ما قبل عام 1896 في عهد الأنبا مرقص أسقف كرسي إسنا في ذلك الوقت، وورد ذكره في كتابيه تحفة السائلين ودليل المتحف القبطي.

أمانة الحزب الأقصر عيد الشهيد الاقباط دير مارجرجس بالرزيقات الفريق جلال الهريدي حماة الوطن

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وائل لطفي

متحف لـ«قرافات» القاهرة

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