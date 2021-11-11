الخميس 11 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

إطلاق حملة «الشارع ليس مأوى» وإنقاذ 3 مسنين.. أبرز أنشطة التضامن اليوم

نيفين القباج وزيرة
نيفين القباج وزيرة التضامن

أجرت وزارة التضامن عددًا من الأنشطة على مدار الـ24 ساعة الماضية، نستعرضها في السطور التالية:

 «التضامن» تستعد لإطلاق حملة «الشارع ليس مأوى»

تستعد وزارة التضامن الاجتماعي، لإطلاق حملة "الشارع ليس مأوى" لجذب الصغار والكبار بلا مأوى إلى مؤسسات الرعاية.

وأكدت وزارة التضامن أنه يتم التنسيق مع دور الرعاية التي تقوم بإدارتها الجمعيات الأهلية الشريكة لاستقبال المواطنين بلا مأوى، وذلك بعد بحث حالتهم الصحية والنفسية، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية مع الجهات المختصة.
 

«التضامن» تنقذ 3 مسنين في القاهرة وطنطا والإسكندرية
وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، فريق أطفال وكبار بلا مأوى لإنقاذ رجل مسن متواجد بمنطقة العجمي بمحافظة الإسكندرية، وعلى الفور تحرك الفريق إلى مقر البلاغ.

 

وزيرة التضامن: فحص مخدرات لـ2599 سائق حافلة مدرسية.. 27 منهم يتعاطون
أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، نتائج لجنة الكشف المبكر عن تعاطى المواد المخدرة بين سائقي الحافلات المدرسية، حيث تم الكشف على 2599 سائقا منذ بداية العام الدراسي 2021/2022، وحتى الآن بمحافظات «القاهرة والجيزة وأسيوط وسوهاج  ومطروح الدقهلية والشرقية والمنيا» وتبين تعاطي 27 سائقا للمواد المخدرة "حشيش، ترمادول"، مؤكدة أن من ثبت تعاطيه للمواد المخدرة تمت إحالتهم إلى النيابة العامة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر.

 

«علاج الإدمان»: 78 حملة مفاجئة للكشف على سائقي الحافلات المدرسية
قال عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، إنه تم تنفيذ 78 حملة مفاجئة للكشف على سائقي الحافلات المدرسية، حيث يتم تنفيذ الحملات بشكل مفاجئ طوال فترة الفصل الدراسى، وتستهدف الكشف على سائقي الحافلات المدرسية بالعديد من المحافظات، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة.

وزيرة التضامن المواطنين وزيرة التضامن الاجتماعي التضامن الاجتماعي الجمعيات الأهلية الإجراءات القانونية النيابة العامة وزارة التضامن الاجتماعي دور الرعاية الكشف المبكر

رئيس التحرير

وائل لطفي

متحف لـ«قرافات» القاهرة

الأكثر قراءة

بلاك فرايداى.. عقوبات رادعة للمحتالين تصل لـ2 مليون جنيه

«صحراء المماليك».. مدينة جديدة للموتى

التموين إضافة الزوجة المحرومة مُستمر عبر بوابة «مصر الرقمية»

الرئيس السيسى يصدق على تعديلات قانون مكافحة الإرهاب

ميقاتى: انفجار ميناء بيروت تسبب بأضرار لـ10 آلاف مؤسسة

واشنطن تعبر عن قلقها بشأن تقارير عن احتجاز عدد من الأمريكيين فى إثيوبيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

من سيحارب إيران؟

د. محمد عفيفي

السينما والمجتمع المصرى

محمد بركة

المثقف والجنس.. كيف يحل صلاح فضل الإشكالية المسكوت عنها؟

محمد نجم

مستجدات الأزمة العالمية ونظرة على السوق المصرية

ماجد حبته

متطرفة فى كلية لندن

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا حياتنا (تذكر.. يجب أن تموت)

حسين دعسة

عندما تكتب «عميرة هيس».. أنا ممولة للإرهاب

ماجد حبته

هل يختفى الأمريكى القبيح؟!

صور

مبنى رئاسة الوزراء ومجلس النواب في العاصمة الإدارية

جنازة الفنان أحمد خليل

السيرك القومي

محطة تل أبيب

المزيد

استقالة رئيس شركة برامج تجسس إسرائيلية بعد إدراج أمريكا لها فى القائمة السوداء

وزير إسرائيلى يعتزم طرح مشروع قانون يقصر ولاية رئيس الوزراء على 8 سنوات

الاحتلال يعتقل 7 فلسطينيين فى الضفة الغربية