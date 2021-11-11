إطلاق حملة «الشارع ليس مأوى» وإنقاذ 3 مسنين.. أبرز أنشطة التضامن اليوم

أجرت وزارة التضامن عددًا من الأنشطة على مدار الـ24 ساعة الماضية، نستعرضها في السطور التالية:

«التضامن» تستعد لإطلاق حملة «الشارع ليس مأوى»

تستعد وزارة التضامن الاجتماعي، لإطلاق حملة "الشارع ليس مأوى" لجذب الصغار والكبار بلا مأوى إلى مؤسسات الرعاية.

وأكدت وزارة التضامن أنه يتم التنسيق مع دور الرعاية التي تقوم بإدارتها الجمعيات الأهلية الشريكة لاستقبال المواطنين بلا مأوى، وذلك بعد بحث حالتهم الصحية والنفسية، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية مع الجهات المختصة.



«التضامن» تنقذ 3 مسنين في القاهرة وطنطا والإسكندرية

وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، فريق أطفال وكبار بلا مأوى لإنقاذ رجل مسن متواجد بمنطقة العجمي بمحافظة الإسكندرية، وعلى الفور تحرك الفريق إلى مقر البلاغ.

وزيرة التضامن: فحص مخدرات لـ2599 سائق حافلة مدرسية.. 27 منهم يتعاطون

أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، نتائج لجنة الكشف المبكر عن تعاطى المواد المخدرة بين سائقي الحافلات المدرسية، حيث تم الكشف على 2599 سائقا منذ بداية العام الدراسي 2021/2022، وحتى الآن بمحافظات «القاهرة والجيزة وأسيوط وسوهاج ومطروح الدقهلية والشرقية والمنيا» وتبين تعاطي 27 سائقا للمواد المخدرة "حشيش، ترمادول"، مؤكدة أن من ثبت تعاطيه للمواد المخدرة تمت إحالتهم إلى النيابة العامة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر.

«علاج الإدمان»: 78 حملة مفاجئة للكشف على سائقي الحافلات المدرسية

قال عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، إنه تم تنفيذ 78 حملة مفاجئة للكشف على سائقي الحافلات المدرسية، حيث يتم تنفيذ الحملات بشكل مفاجئ طوال فترة الفصل الدراسى، وتستهدف الكشف على سائقي الحافلات المدرسية بالعديد من المحافظات، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة.

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