«الغرباوي» يوقع بروتوكولات تعاون مع اليونان وألبانيا وجورجيا

نظم مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي، بروتوكولات تعاون مع اليونان وألبانيا وجورجيا، وذلك كخطوة في تطوير العلاقات الثقافية والمسرحية بين البلاد.

مهرجان شرم الشيخ الدولي

وشهد المؤتمر الذي أداره د. مصطفى سليم، توقيع بروتوكولات تعاون بين رئيس المهرجان مازن الغرباوي، وإدموند هيومارى من ألبانيا، سيسي بابا أثانسيو من اليونان، تينجز خوخايا من جورجيا.

مهرجان شرم الشيخ الدولي

ومن جانبه، عبر إدموند هيومارى عن سعادته بهذا التعاون، موضحاً أن ألبانيا بها مهرجانين فقط للمسرح، كما أعلن عن نيته في القيام بعمليات التبادل الفني بين المهرجانين خلال السنوات المقبلة، بينما أكد تينجز خوخايا أن هذا البروتوكول يسعى لفتح جسور التعاون الفني بين البلدين مصر وجورجيا.

مهرجان شرم الشيخ الدولي

وأشارت سيسي بابا أثاناسيو إلى أن هذا البروتوكول خطوة جديدة ومميزة للتعاون بين بلدين لهما تاريخا عريقا من حيث الحضارة والفن.

مهرجان شرم الشيخ الدولي

مهرجان شرم الشيخ الدولي

مهرجان شرم الشيخ الدولي

مهرجان شرم الشيخ الدولي

مهرجان شرم الشيخ الدولي

مهرجان شرم الشيخ الدولي

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