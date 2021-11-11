الخميس 11 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

بكري: محمد الباز كشف فضائح الإخوان فى موسوعة «المضللون» (فيديو)

محمد الباز
محمد الباز

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الحل الأمني وحده لا يمكن أن يقضي على فكر جماعة الإخوان الإرهابية.

وأضاف بكري، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الخميس، أننا بحاجة ماسة إلى قضية الوعي والتثقيف وتنمية إدارك العوام ومفاهيمها وتعضيد قناعاتها المبنية على معلومة حقيقية وواقع تاريخي حقيقي.

وأوضح أن الهيئة العامة للكتاب أصدرت موسوعة للإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"بعنوان: "المضللون" وهي عبارة عن وثائق أكاذيب جماعة الإخوان في خمسة أجزاء.

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