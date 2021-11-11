التموين إضافة الزوجة المحرومة مُستمر عبر بوابة «مصر الرقمية»

التموين : إضافة الزوجة الغير مقيدة لبطاقة الزوج متاح علي مصر الرقمية

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية تقديم خدماتها المختلفة عبر موقع “مصر الرقمية” ومراكز الخدمة التابعة بالمحافظات، حيث تتلقى استفسارات المواطنين عن الخدمات المتاحة خاصة فيما يتعلق بوقف إضافة «الزوجة المحرومة» إلى البطاقة.

وأكدت مصادر مسؤولة أن وزارة التموين مستمرة فى قبول إضافة “الزوجة المحرومة” إلى بطاقات تموين الزوج بدون شروط من خلال بوابة “مصر الرقمية”، حيث يقوم رب الأسرة - بشرط أن يكون مُقيدًا بقواعد بيانات مستحقي الدعم- بإضافة زوجته إلى البطاقة التموينية.

وتقدم بوابة مصر الرقمية عددًا من الخدمات التموينية تتضمن “تفعيل بطاقة التموين، إصدار بدل تالف أو فاقد والنقل من محافظة لأخرى، الفصل الاجتماعي، الاستعلام عن صرف وإضافة الزوجة غير المقيدة تموينيًا”.

ويتطلب استخدام خدمات بوابة مصر الرقمية للتموين، انشاء حساب على الموقع من خلال تسجيل البيانات الآتية "الرقم القومي، رقم المصنع المدون على البطاقة، إسم الوالدة".

وتقوم الوزارة بصرف السلع التموينية والخبز المدعم لجميع الطلبات التي وافقت عليها بإضافة الزوجة المحرومة.

وأوضحت التموين الفرق بين “الزوجة المقيدة والزوجه محرومة ببطاقات التموين”، فالزوجة المقيدة هي الموجودة على بطاقة أسرتها، وأراد زوجها ضمها إلى بطاقته، وفي هذه الحالة لا يوجد أي شرط لنقل الزوجة إلى بطاقة زوجها، أما الزوجة المحرومة فتوضح وزارة التموين أنها الزوجة غير المقيدة تموينيًا.

وأشارت إلى أن إضافة الزوجة المحرومة إلى بطاقة تموين زوجها لها عدة شروط، تتضمن أن تكون بطاقة الزوج سارية، ألا تزيد البطاقة علي 4 أفراد، ألا يكون أكثر من زوجة على البطاقة ويتم إضافة الزوجة دون التقيد بدخل الأسرة.

أما عن الأوراق المطلوبة لإضافة الزوجة المحرومة على بطاقة تموين الزوج، فهي: "صورة من البطاقة الشخصية للزوج صاحب البطاقة، مثبتًا فيها صفته الجديدة كمتزوج ومحل الإقامة، وصورة من بطاقة شخصية للزوجة، وصورة من قسيمة الزواج المميكنة".