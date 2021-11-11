7 توجيهات من وزيرة الثقافة لدعم «جزويت القاهرة» المحترق

تفقدت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، مساء اليوم، آثار الحريق الذي نشب بمسرح ستوديو ناصيبيان الملحق بجمعية النهضة العلمية والثقافية بمقرها في شارع المهراني بالفجالة «جزويت القاهرة»، الذي أدى لتدمير محتوياته.

وأكدت عبدالدايم الأهمية التاريخية لمسرح الجيزويت ودوره الفعّال والإيجابي فى الحركة الثقافية، حيث شهدت أروقته ميلاد أهم الأعمال الفنية المصرية.



وعبّرت عن أسفها لتدمير المسرح مؤكدة أن مساندة القطاعات الثقافية المستقلة يعد نموذجًا لتكاتف هيئات الدولة الرسمية مع مؤسسات المجتمع المدنى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.



وقالت إن وزارة الثقافة حريصة على تقديم أشكال الدعم كافة لإعادة إحياء المسرح واستكمال دوره التنويري، من خلال تفعيل العديد من المبادرات منها التنسيق لإقامة حفل بدار الأوبرا المصرية يتم تخصيص إيراداته لصالح المسرح واقترحت اسم الموسيقار الكبير عمر خيرت لإحيائه.



وأعربت عن ثقتها الكاملة في موافقته لإيمانه الكبير بقيمة هذه المشاركة البناءة، كما وجّهت باتخاذ الإجراءات المتعلقة بالموافقة على دعم الجمعية ماليا بتوفير الإقامة وتذاكر الطيران الخاصة بوفود المدربين الأجانب القادمين لتدريس الفنون لأبنائها.

كما َوجهت بتذليل العقبات اللازمة لدعم الجمعية والمسرح بالمعدات والتقنيات اللازمة من خلال قطاعات الوزارة.



ووجهت بسرعة اتخاذ صندوق التنمية الثقافية لإجراءات تفعيل بروتوكول تعاون يسمح بتقديم الدعم المالي واللوجيستي على النحو الأمثل، إلى جانب ضرورة بدء الجهاز القومى للتنسيق الحضاري في وضع استراتيجية تستهدف الحفاظ على تاريخ الشارع الكائن به مقر الجمعية ومحيط المكان، إضافة إلى استضافة قطاعات الوزارة بقاعاتها ومسارحها للأنشطة والفعاليات التي تقوم بها الجمعية واستقبال قصور الثقافة لكافة فعالياتها بالقاهرة أو بالمحافظات المختلفة، وأبدت استعدادها لمناشدة عدد من رجال الأعمال للمساهمة في تقديم الدعم اللازم.

