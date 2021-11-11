بلاك فرايداى.. عقوبات رادعة للمحتالين تصل لـ2 مليون جنيه

بيان جديد أصدره جهاز حماية المستهلك، حذر فيه جميع الموردين وبائعي المحال التجارية ومروجي الخدمات المختلفة عبر منصات التواصل الاجتماعي من الترويج لإعلانات مضللة يروجون من خلالها عروض وهمية لجذب المستهلكين تحت شعار "بلاك فرايداي".

وأعلن الجهاز عن غرامات مالية كبيرة لكل من يخالف القرار، استغلالًا لمُوسم تخفيضات الجمعة البيضاء في إطار نص المادة (9) من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 التي تلزم المورد والمعلن بتجنب أي سلوك خادع ينصب على عدد من العناصر منها الإعلان عن وجود تخفيضات على السعر على خلاف الحقيقة، بما يؤدى إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لدى المستهلك ووقوعه في خلط أو غلط، مشددًاعلى أن عقوبة الإعلان المضلل تصل إلى الغرامة بمبلغ ٢ مليون جنيه.

«الدستور» كشفت في السطور التالية الطرق الملتوية التي تتبعها المحال التجارية في استغلال المواطنين باسم بلاك فرايداي، وترويجهم لعروض وهمية بهدف خطف الأنظار لمنتجاتهم، والتي لم تختلف أسعارها نهائيًا قبل الموسم وبعده.

موسم النصب

تتبعنا في البداية طرق التلاعب بالعروض الوهمية داخل محال الملابس الشهيرة بمنطقة الهرم، التي اعتلت أبوابها لافتات كبيرة تحمل جمل جذابة بعنوان "خصم 70% بمناسبة البلاك فرايداي".

اتجهنا إلى الداخل للبحث عن حقيقة التخفيضات، ووجدنا سعر "البنطلون" ٨٠٠ جنيه قبل الخصم، على أن يكون سعره ٣٥٠ بعد الخصم، واتضح بسؤال أحد العاملين داخل المحل أن هذا السعر المكتوب ليس إلا لمجرد جذب الأنظار.

"في الطبيعي سعر البنطلون مستحيل يوصل ٨٠٠ جنيه"، هكذا كشف لنا العامل عن استغلال أصحاب المحل لموسم "البلاك فرايداي"، وادعاء تفعيلهم لعروض مميزة وتخفيضات كبيرة على المنتجات الخاصة بهم.

لم يكن ذلك المحل هو الوحيد الذي استغل المواطنين في موسم "البلاك فرايداي" بعروض وهمية تجذبهم من الخارج فقط، لذا بحثنا مرة أخرى عن أماكن تتبع ذات الطريقة في عرض أسعار ليس لها علاقة بالواقع.

بالدخول إلى صفحات الشركات الإلكترونية، وجدنا عددًا كبيرًا منهم يستخدم إعلانات مضللة لجذب أكبر قدر من العملاء، وبيع الأجهزة الإلكترونية والكهربائية لهم بأسعار وهمية، وهذا ما تثبتنا منه بالبحث المكثف داخل صفحاتهم التي كانت تروج للمنتجات نفسها من قبل بأسعار أقل من الوقت الحالي.

"الحق عرض الجمعة البيضاء.. شاشة ثمنها ٧٠٠٠ جنيه بس بدل ١٢ ألف جنيه"، روجت إحدى الصفحات لأجهزة كهربائية تدعي تخفيض سعرها بمناسبة "البلاك فرايداي"، لكن بمجرد أن تعقد اتفاقية معهم على الشراء، سرعان ما تكتشف أن ما تم ترويجه على الصفحة مجرد وهم لجذب أنظار المشاهدين.

وبلغ سعر تلك الشاشة ١٠ آلاف جنيه، حين قمنا بطلبها عبر الصفحة المروجة لها، وقال أحد المتحدثين لنا إن السعر قد ارتفع لهذا الحد بسبب إضافة القيمة المضافة والضرائب وخدمة التوصيل.

غرامة ٢ مليون جنيه للمتورطين

اتجهنا بعد ذلك للحديث مع الدكتورة سعاد الديب، رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك، وأوضحت أن الجهاز يدرس مواجهة ظاهرة النصب على المواطنين باستخدام "الإعلانات المضللة"، منذ أن تلقى العديد من الشكاوى الخاصة بشأن استغلال للمواطنين بشكل صريح، وإجبارهم على دفع مبالغ مالية لا صلة لها بالأسعار الرسمية.

أشارت الديب إلى خطوات إصدار القرار الأخير بشأن مواجهة "الإعلانات المضللة"، بعد فحص الشكاوى المقدمة وعرضها على اللجان الفنية داخل جهاز حماية المستهلك، وعرض المشكلة على مجلس الإدارة في النهاية، بهدف اتخاذ قرار واضح في ذلك الشأن.

وتابعت "المكان يفرض سعرًا للمنتجات، ويبيعها بسعر آخر، وهذا يُعد إعلانًا مضللًا، ويعاقب عليه صاحب المكان حسب القوانين الاقتصادية، طبقًا لقانون 182 لسنة 2018، التي ارتفعت نسبتها مؤخرًا، لتصبح العقوبة المالية قدرها يتراوح من 100 ألف جنيه لـ2 مليون جنيه، حسب قدر المشكلة التي تعرض لها المواطن".

اختتمت "الديب" حديثها، موضحة أن الجهاز يحول المشكلة إلى النيابة بعد فحصها، ثم تُعرض بشكل نهائي على المحكمة الاقتصادية، التي تحدد قدر العقوبة، وبعد تنفيذ القرار الجديد، ستصبح هناك عملية تنظيم في بيع وشراء المنتجات، ومنع غش المستهلكين بشكل نهائي، لأن القوانين والقواعد المدروسة تجبر أي شخص على الالتزام بها.

ودعا جهاز حماية المستهلك المستهلكين إلى التوجه بشكواهم بشأن التخفيضات والعروض الوهمية للجمعة البيضاء من خلال الخط الساخن 19588، من أي تليفون أرضي أو عن طريق خدمة واتس آب 01281661880 أو عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على موقع التواصل الاجتماعي Facebook، الموقع الإلكتروني للجهاز www.cpa.gov.eg أو التطبيق الإلكتروني على الهواتف الذكية جهاز حماية المستهلك.