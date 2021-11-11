لبنان: سعر صرف الدولار أمام الليرة يقترب من مستويات غير مسبوقة

شهد سعر صرف الدولارالأمريكي أمام الليرة اللبنانية قفزة كبيرة في السوق غير الرسمية وعلى منصة صيرفة الرسمية في تعاملات، اليوم الخميس، ليقترب سعر صرف العملة المحلية أمام الدولار لمستويات غير مسبوقة على الإطلاق منذ بداية الأزمات في لبنان قبل نحو عامين.

وبلغ متوسط سعر الصرف اليوم 22500 ليرة لكل دولار بارتفاع يناهز الـ 900 ليرة عن متوسط الأسعار، أمس، لتقترب الليرة من أقل سعر تاريخي بلغته في السادس عشر من شهر يوليو الماضي، عقب اعتذار رئيس الوزراء الأسبق سعد الحريري عن تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، حيث وصل السعر آنذاك 23000 ليرة للدولار الواحد، فيما انخفض السعر في اليوم التالي للاعتذار ليصل إلى 22500 قبل أن يعود لمعدلات تتراوح بين 17 و18 ألف ليرة للدولار مع تكليف نجيب ميقاتي بتشكيل الحكومة في 23 من يوليو الماضي.

يأتي الارتفاع القياسي في سعر الصرف في أعقاب قرار مصرف لبنان المركزي، أمس، بإلزام الشركات الموزعة للمشتقات البترولية ومحطات الوقود بتسديد 10 بالمائة من قيمة المحروقات بالدولار الأمريكي على أن يتم تسديد 90 بالمائة بالعملة اللبنانية، وهو ما أثار جدلا واسعا، أمس، بسبب اعتراض ممثلي شركات التوزيع على إجبارهم على تجميع دولارات من السوق غير الرسمية بعدما كان مصرف لبنان يؤمن الدولار، وفقا لمنصة صيرفة.

يأتي ذلك بالتزامن مع عدد من الأزمات الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية التي تشهدها البلاد والتي تؤثر بالسلب على الظروف المعيشية والحياة الاجتماعية في البلاد.