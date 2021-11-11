«حرافيش القاهرة».. شميس يروى قصص المهمشين

يسرد كتاب «حرافيش القاهرة»، للكاتب عبدالمنعم شميس، قصص أهل مدينة القاهرة والمنسيين فى أحيائها، من خلال حكايات وذكريات شخصية، فى إطار تاريخى ممتع، لا يمل منه القارئ.

ولأهمية الكتاب فى رصد تاريخ المدينة، صدر «حرافيش القاهرة» لأول مرة عن دار المعارف فى عام ١٩٨٩، ومن بعدها نشرت منه طبعة عن الهيئة المصرية العامة للكتاب ضمن «مكتبة الأسرة» فى عام ٢٠١٣، كما نشرته الهيئة العامة لقصور الثقافة ضمن سلسلة «ذاكرة الكتابة» عام ٢٠١٩.

ويجمع الكتاب حكايات يرويها «شميس» عن أحياء القاهرة، وتحديدًا حى عابدين، الذى يعد من أقدم أحياء مصر، فضلًا عن بعض مناطق القاهرة القديمة. وأهم ما يميز هذا الكتاب أنه لم يتطرق إلى تاريخ الملوك، كما فعلت بقية المؤلفات التى صدرت فى نفس التوقيت، وإنما ركز على تاريخ الطبقة المهمشة فى الحارة المصرية، كما تطرق أيضًا إلى بعض الظواهر المجتمعية فى بعض الفترات من تاريخ مصر، ومهن عرفتها الحوارى وشوارع العاصمة ومنها الجزمجى والعجلاتى والحلاق والقهوجى وغيرها.

ويمكن اعتبار هذا الكتاب جولة أو رحلة إلى زمن قديم، من خلال سرد الحياة الاجتماعية والتركيز على الوجدان المصرى والعادات والتقاليد والحكاوى الممتعة، التى حرص الكاتب على إيرادها فى كتابه.

وقدم «شميس» نبذة مختصرة عن «حرافيش القاهرة» بقوله: «كان حى عابدين فى الجيل الماضى من أهم أحياء القاهرة، بسبب وجود قصر عابدين والملك فيه، وكانت تسكنه طبقة الباشوات، وغيرهم ممن يعملون فى القصر، موظفين أو خدمًا أو صناعًا وحرفيين. كما كان يجمع أجناسًا من البشر من جنسيات مختلفة، وكنت تسمع دائمًا لغات مختلفة يتحدث بها هؤلاء البشر، ما عدا اللغة الإنجليزية، لأن الإنجليز لم يكن فى استطاعتهم الحيلة داخل حى كهذا، فهم يحتلون مصر وبينهم وبين شعبها عداء متأصل بسبب الاحتلال».

وأضاف: «كنت أسمع فى شارعنا أحاديث باليونانية والإيطالية والفرنسية والأرمينية فى عرض الطريق أو من النوافذ والشرفات بين أبناء هذه الطوائف رجالًا ونساء، كما كنت أسمع لهجة أهل النوبة أيضًا».

وأكمل: «بعد هذه السنين الطويلة لم تفارقنى هذه الصور، وما زالت شخوصها ماثلة فى خيالى، ولكن بعض هذه الشخصيات المجهولة تؤثر فىّ، وتعود بى إلى ذكريات قديمة كنت أحب أن أسجلها على الورق، ولكن شواغل الحياة أو الكسل حال دون ذلك، ولكنها أصبحت تلح علىّ وكأنها تطاردنى وتدعونى إلى تصويرها، كما طالبنى كثيرون من أصدقائى أو أبنائى أو أقاربى بالكتابة عن هذه الذكريات التى تصور جانبًا من المجتمع القاهرى فى جيل مضى، وقد تعرف الناس عنه الأشياء الكبيرة ولكنهم لا يعرفون الأشياء الصغيرة. وهذه الصفحات تصوير لأشياء صغيرة أصحابها شخصيات مجهولة.. ولكنهم كلهم بشر».