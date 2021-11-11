«جايز تحزن».. رشا الفوال تعزف ٢١ قصيدة

أصدرت سلسلة الشعر العامى بالهيئة المصرية العامة للكتاب، مؤخرًا، ديوان «جايز تحزن: من إرهاصات فرويد الأولى» للشاعرة والناقدة رشا الفوال.

يضم الديوان ٣١ قصيدة تحت ٧ عناوين فرعية، هى: «الرحم الأول، ومونولوجات الأنا، وأول سطور الصراع تكثيفًا على الزمان، وأول سطور الصراع إزاحة على المكان، وأول سطور الصراع تأكيدًا على الفقد، وأبجديات التوحد، وهاوية العزلة»، وفيما يقرب من ١٢٠ صفحة من القطع المتوسط.

ويعتبر عنوان الديوان دالًا على محتواه، الذى يدور فى فلك النفس البشرية وما يعتريها من صراعات داخلية، خاصة فى قصائد «مونولوجات الأنا وصراعات خارجية مع الآخر»، معبرًا عن أحوالها المختلفة من حيث الرغبة والإحساس بالألم والوقوع فى دائرة الوهم، وصولًا إلى حالة من العزلة النفسية.