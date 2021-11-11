سامية محرز تكشف الأسرار العاطفية للشاعر إبراهيم ناجى فى «زيارة حميمة تأخرت كثيرًا»

احتفلت المكتبة العربية مؤخرًا بصدور كتاب «إبراهيم ناجى.. زيارة حميمة تأخرت كثيرًا» للكاتبة سامية محرز، أستاذة الأدب العربى ومديرة مركز دراسات الترجمة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، عن دار الشروق. وسامية محرز هى حفيدة الشاعر الكبير إبراهيم ناجى، ورغم أنها ولدت بعد وفاته بعامين، فإنها خاضت رحلة مثمرة بين أوراقه وذكرياته وتراثه الملىء بالحيوية والذكريات الجميلة.

فى كتابها البديع، تلقى الكاتبة الضوء على جوانب مجهولة ومطموسة من حياة جدها، كمعاناته المادية وصراعاته مع البيروقراطية وعلاقاته العاطفية التى طالما حرصت عائلته على إبقائها طى الكتمان.

وفى تقديمها للكتاب، تقول: «أستوقف نفسى اليوم بعد كل هذه السنين لأتساءل: أمن حقى، أنا الحفيدة التى قاطعته عمرًا، أن أُفشى أسراره وقد حفظتها خالتى مدى العمر؟ أستحضر جدى المثقّف المنفتح، والشاعر الصعلوك، والطبيب الإنسان، فنحن أيضًا بيننا (شبه ما)، ولو كان قد عاش لكنت نافست بناته على صداقته».

وتحكى «سامية» كيف عثرت على أوراق خاصة بشاعر الأطلال، تضم بعض خطاباته ومذكراته الشخصيّة ومسودات لأهم قصائده، فضلًا عن ترجمات أدبية، ومشاريع كتب غير مكتملة فى الطب، وجميعها لم يطلع عليها أحد قبلها.

وتحكى أنها وجدت مظروفين مغلقين فى منزل خالتها ضوحية «دو» بعد وفاتها، وتبين لها أن هذين المظروفين قد حصلت الأخيرة عليهما من أبيها وهى لا تزال فى السابعة عشرة من عمرها، أى منذ أكثر من ستين عامًا تقريبًا، ثم تزوجت وأخذت الأوراق معها إلى بيتها الجديد، ثم هاجرت وأخذتها معها مرة أخرى، وغيرت مسكنها فى أكثر من ولاية فى الولايات المتحدة ولم تفرط فى الأوراق، حتى عثرت الكاتبة عليهما بعد رحيلها.

وتقول «سامية»: «لم تحدثنى (دو) عن محتويات المظروفين قط رغم صداقتنا الحميمة واهتمامها بمسيرتى الدراسية والبحثية فى مجال الأدب، هل تركتهما مغلقين هكذا لأنها أرادت أن تنقح المحتويات بنفسها وتنشرها فيما بعد، أم لأنها خافت على إرث أبيها منّى أنا؟ لا أدرى».

وظلت الكاتبة محتفظة بهذين المظروفين لمدة تزيد على ١٠ سنوات، ثم قررت فتحهما، مستطردة: «عندما فتحت المظروف الأول فوجئت بمجموعة كراسات صغيرة بداخلها أوراق أصغر مطوية بعناية، فتحت واحدة منها، فإذا بها صورة طبق الأصل لعقد بيع مكتبة جدى بسبعين جنيهًا بتاريخ ١٣ أبريل ١٩٥٥، أى أن هذا العقد أبرم بعد مضى حوالى عامين على وفاته، وكانت أمى قد تزوجت فى عام ١٩٥٤، وجئت أنا إلى الدنيا فى ١ يناير ١٩٥٥، أى أننى حضرت بالفعل بيع المكتبة، وكنت حينها لا أتجاوز ٣ أشهر من عمرى».

وتتابع: «هذا العقد الموجود بين يدى يحكى محنة عائلتى التى كنت قد اتهمتها بطمس وجود إبراهيم ناجى من منزله بـ١ شارع حسونة النواوى، حيث إننى لما لم أجد له أثرًا أو ذكريات، اعتبرت اختفاء مكتبته من بيته نوعًا من الإهمال والتقاعس وعدم الاكتراث من جدتى وأمى وخالتى، وإذ بى أفاجأ بعد كل هذه السنين، بعد أن فتحت المظاريف، بحقيقة قاسية لم تكن قد أفصحت عن وجهها المرعب بهذا القدر من المباغتة».

وتقول: «الحكاية أنه تم الاتفاق على بيع مكتبات إبراهيم ناجى فى العيادة وفى المنزل بسبعين جنيهًا لرابطة الأدب الحديث بوصفها جزءًا من تركته بدلًا من طرح تلك المقتنيات فى المزاد العلنى، وأن المبلغ المتفق عليه سيوضع فى المحكمة لتسديد ديونه التى صدرت فيها أحكام نهائية».

وتضيف: «هذه الخطة لإنقاذ كتب جدى لن تنجح على المدى البعيد؛ فالرابطة التى اشترت المكتبة تفككت وانحلت لاحقًا، ويعلم الله وحده ما قد آلت إليه الكتب، وكنت قد سألت أمى عن مصير مكتبات جدى أكثر من مرة، لكنها لم يكن لديها رد قاطع عما قد آلت إليه، تعرف فقط أنها بيعت أو وُهبت لجهة ما».

وتصف مكتبة جدها بأنها «رحلة العمر»، وتتابع: «لكنها طمست للأسف ليس غدرًا ولا استهتارًا كما كنت قد تصورت، وإنما لأسباب قهرية»، وتواصل: «اضطرت جدتى بمعونة أخيها المحامى، محمد حسام الدين سامى، وصهرها محمد ناجى، الأخ الأكبر لجدى، أن توافق على بيع مدينة الكتب التى شيدها جدى على مدار حياته بسبعين جنيهًا».

وسلطت الكاتبة الضوء على الجوانب العاطفية فى حياة جدها، وتحديدًا مع جدتها سامية سامى، التى تزوج منها فى ديسمبر ١٩٢٧، أى أنه لم يكن قد بلغ الثلاثين من عمره، وكانت هى فى العشرين، واقتصر تعليمها على المرحلة الابتدائية، فيما كان هو طبيبًا شابًا قد بدأ حياته العملية عام ١٩٢٣ متنقلًا بين سوهاج والمنيا، ثم المنصورة التى انتدب إليها طبيبًا فى مصلحة السكة الحديد بعد زواجه مباشرة، فسافر العروسان معًا للإقامة هناك.

وتستعرض الخطابات التى حصلت عليها سامية محرز، والتى كانت ضمن تركة والدتها، وعددها ٢٨ خطابًا مؤرخة بين عامى ١٩٢٨ و١٩٢٩ متفاوتة الطول، بعضها كتب على روشتات عيادته الخاصة فى المنصورة، والبعض الآخر مكتوب على ورق مراسلات القسم الطبى بسكك حديد مصر حيث كان يعمل.

وتشير إلى أن جميع الخطابات كانت من جدها إلى جدتها إلا خطابًا واحدًا بخط يد الأخيرة مرسلًا من مدينة رأس البر فى ٢٠- ٨- ١٩٢٨.

وتنوه بأنه «تكمن أهمية هذه الخطابات فى كونها وثائق فى التأريخ الاجتماعى لتلك الفترة، علاوة على كونها نموذجًا مثيرًا لعلاقة جدى بهذا الجنس الأدبى فى الكتابة بشكل عام، يتبدى لنا من خلال استخدامه اللغة الأدبية فى بعض خطاباته».

وتضيف: «كان إبراهيم ناجى حريصًا فى خطاباته على تدليل زوجته الشابة والتعبير لها عن اشتياقه لها، فقد كانت تقيم مع أسرتها لتتعافى من المرض بعد شهور قليلة من زواجهما، كما كان يلح عليها بأن تكتب له، وأن ذلك لن يؤثر على تدليله لها واعترافاته الرومانسية بحبها، ولن يؤثر على حاجته هو للكتابة إليها بشكل مكثف على مدار عامين».

وتتابع: «تحكى أمى عن جدتى أنه بعد أن استقر العروسان بالقاهرة، آثر جدى أن يستعين بمدرسين فى المنزل ليحسنوا من مستوى معرفة جدتى باللغتين العربية والفرنسية، بعد أن كشفت له فترة التراسل هذه عن عورات تلك المعرفة»، وتستطرد: «نعرف من الخطابات أن ناجى كان مهتمًا اهتمامًا خاصًا بتثقيف جدتى وحثها على القراءة والمطالعة والأدب، يقرأ هو لها أحيانًا، ويقص عليها ما قرأه أحيانًا أخرى، ويعلمها بما ينظم من شعر فيها هى، فنتعرف من خلال ذلك على قراءاته هو وكيف يمضى ذلك الشاب الطبيب الوقت فى وحشتها».

وتحكى عن هذه العلاقة وتقول: «أشفق على جدى وجدتى فى أزمتهما، لأن الخطابات تروى لنا رؤيتين للعلاقة بينهما، تزوجت هى من طبيب شاب فإذا به حبيب ولهان يمطرها كلامًا معسولًا بدلًا من أن يكون زوجًا.. سافرت معه إلى المنصورة فإذا بها تمضى يومها وحيدة، فهو بين المكتب والعيادة طوال النهار، تعود إلى القاهرة فإذا بها محصنة بأهلها ومنساقة وراء غواية المدينة والفرفشة والزيارات».

وتواصل الكاتبة قراءة خطابات إبراهيم ناجى وزوجته، وتقول: «إنها رواية، أو لنقل إنه مسلسل ميلودرامى مكتمل الأركان نتعرف من خلاله على بداية حياة ذلك الطبيب الشاعر الرومانسى وعروسه التى تصغره بحوالى عشرة أعوام فى مدينة صغيرة فى القطر المصرى فى بدايات القرن العشرين، إلا أن هذه الخطابات لم تُقرأ قط من هذا المنطلق، ظلت قراءتها متقطعة وموظفة فى التكريس (للحدوتة)، حدوتة الحب بين جدى وجدتى».