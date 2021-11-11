خبراء: إصدار مجلس الوزراء «محفزات البورصة» يطور أداءها ويجذب الاستثمارات

صدّق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، أمس، على حزمة محفزات لدعم البورصة وتحسين بيئة الاستثمار والأعمال، منها إنهاء أزمة ضريبة الأرباح الرأسمالية بشكل واضح.

وقال الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة، إن صدور هذه الحزمة من المحفزات سبقه عقد العديد من الاجتماعات، خلال الشهرين الماضيين، تعد الأهم فى تاريخ البورصة، بعد أن تراجعت أسعار الأسهم.

وأضاف «فريد»: «عقدنا ١٤ لقاءً بين مسئولى وزارة المالية وأطراف مختلفة من السوق، كل على حدة، بداية من لقاءات مع مديرى صناديق الاستثمار وشركات الوساطة المالية، إلى جانب الجمعية المصرية للأوراق المالية وبقية جمعيات المستثمرين، ثم ٣ لقاءات مع مسئولى وزارة المالية وأعضاء من مجلسى النواب والشيوخ، إضافة إلى لقاءات أخرى مع مسئولى الشركات المقيدة للبورصة لسماع مشكلاتهم وحلها».

وواصل: «هذه اللقاءات ساعدت على الوصول إلى توافق كبير بشكل تدريجى، وكانت الثمرة الأولى للتوافق هى حل مشكلة ضريبة الأرباح الرأسمالية، وبعدها تم التوافق على بقية المحفزات، بمباركة رئيس الوزراء، وتحديدًا ١٣ قرارًا تحفيزيًا تعلى راية البورصة المصرية».

وكشف عن أن الساعات الأخيرة قبل صدور حزمة المحفزات تضمنت عقد اجتماعين، أولهما مساء الثلاثاء مع أطراف السوق المختلفة وبعض مسئولى وزارة المالية، للاطلاع على الشكل النهائى للمحفزات، والثانى قبيل التوجه نحو مجلس الوزراء فى الرابعة من عصر أمس الأول الأربعاء.

وعن تفاصيل هذه المحفزات، قال «فريد»: «تم التوصل إلى اتفاق نهائى على مساواة مستثمرى البورصة بالأوعية الاستثمارية الأخرى عند احتساب ضريبة الأرباح الرأسمالية، وهذا يعنى خصم نسبة ربح الوعاء الاستثمارى فى قطاع غير البورصة، من خلال خصم نسبة ربح الوعاء الاستثمارى من قيمة أرباح المستثمر بالبورصة، واحتساب نسبة ضريبة الأرباح الرأسمالية على بقية الأرباح المحققة».

وأوضح أن هذا يستهدف توحيد العدالة الضريبية للأوعية الادخارية والاستثمارية الأخرى مع استثمارات البورصة، خاصة أن الأوعية الادخارية بالبنوك مُعفاة من الضرائب، إعمالًا لمبدأ الفرصة البديلة.

واعتبر أن إصدار هذه المحفزات سيضبط إيقاع البورصة، مشددًا على ضرورة تضافر الجهود لطرح شركات جديدة وكبرى فى السوق خلال الفترة المقبلة، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات، متابعًا: «السوق تترقب المزيد من الطروحات الحكومية والخاصة خلال الفترة المقبلة».

واختتم بالقول: «المحفزات الجديدة تخلق مناخًا جيدًا للبورصة، ما سيجذب المزيد من الاستثمارات»، كاشفًا عن أن «هناك إجراءات أخرى تمثل حزمة تحفيزية جديدة تم الاتفاق عليها لمساعدة الشركات على النهوض».

وتوقع محمد ماهر، رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية «إكما»، أحد أطراف مفاوضات حل أزمات البورصة، صدور قرارات إيجابية من مجلس الوزراء ووزارة المالية والرقابة المالية والبورصة وشركة مصر للمقاصة، خلال الفترة المقبلة، فضلًا عن إجراء تعديلات فى بعض القوانين، بما يحقق مزيدًا من النجاحات.

وكشف «ماهر» عن الاتفاق على محفزات جديدة أخرى لم يتم الإعلان عنها بعد، منها زيادة عدد الشركات المطروحة فى البورصة المصرية، واستهداف طرح شركة على الأقل شهريًا، إضافة إلى إصدار توجيهات بزيادة استثمارات صناديق المعاشات والتأمينات والأوقاف والبريد فى سوق المال، سواء بشكل مباشر أو عن طريق محافظ وصناديق استثمارية لتنشيط جانب الطلب المؤسسى، خاصة أن القانون يسمح لهم بذلك.

وأضاف: «سنرى تطورًا فى أداء البورصة، خاصة بعد الاتفاق خلال الاجتماعات التحضيرية على طرح المزيد من الشركات الجديدة فى السوق، بغرض الحد من عمليات المضاربة أو التلاعب، الأمر الذى سيدعم السوق».

وقال شوكت المراغى، عضو مجلس إدارة البورصة، إن الاجتماعات التى عقدت قبل صدور التحفيزات كان لها أثر إيجابى، معتبرًا ما تم «فرصة لتصحيح مسار البورصة»، خاصة أن المستثمرين الأفراد فى البورصة عانوا كثيرًا خلال الفترة الماضية، وكانوا يحتاجون إلى هذه المحفزات.

وأضاف «المراغى»: «القرار الأهم هو حل أزمة فتح الملفات الضريبية على تعاملات البورصة، خاصة للأفراد، فإلغاء الضريبة يعتبر رسالة طمأنة للمتعاملين، فى ظل استمرار قيام شركة مصر للمقاصة باحتساب الضريبة وتحصيلها دون فتح ملف ضريبى لكل مستثمر».

وقال أحمد أبوالسعد، عضو مجلس إدارة البورصة، إن الحوافز الجديدة التى أقرتها الحكومة إيجابية للغاية، خاصة أن توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بشأن بعض المحفزات الضريبية ضمنت أن تكون هناك عدالة، باحتساب جميع التكاليف بما فيها تكلفة التمويل أو الفرصة البديلة، إضافة إلى توفير سهولة التعامل من خلال المقاصة دون احتكاك بمصلحة الضرائب.

وأضاف «أبوالسعد»: «القرارات الخاصة بصناديق الاستثمار إيجابية وتدعم الصناعة، وتلك المحفزات سيكون لها تأثير إيجابى على الطروحات الجديدة، خاصة مع احتساب التكلفة بخصم ٥٠٪».

وأشار إلى أن الصناديق التى تستثمر فى الأسهم معفاة من ضريبة الدمغة والدخل الثابت وتوزيعات الأرباح، وسيجرى تطبيق ٥٪ ضريبة على الأفراد و١٥٪ على الشركات على الأرباح المحققة، كما أن صناديق الاستثمار ستحصل الضرائب من المستثمرين الأفراد والشركات، على أن توردها إلى وزارة المالية.

وواصل: «حجم الصناديق المستثمرة فى الأسهم بلغ ما يقرب من ٢.٤ مليار جنيه، تنقسم إلى ١.٤ مليار جنيه صناديق أسهم، و٤٠٠ مليون جنيه للصناديق المتوازنة، إضافة إلى ٦٠٠ مليون جنيه للصناديق الإسلامية».

وبيّن أن تلك النوعية من الصناديق كانت تعانى من التراجع بسبب الضريبة المطبقة عليها، متوقعًا حدوث رواج كبير ونمو فى أحجامها خلال الفترة المقبلة، بدافع الحوافز الضريبية الجديدة.