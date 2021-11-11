خبراء ليبيون: جميع المبادرات التى خدمت قضيتنا بدأت من أرض النيل

أشاد محللون ليبيون بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى مؤتمر ليبيا في باريس، مشددين على أن وجود رئيس مصر يعطى للمؤتمر دفعة قوية، ويأتى استكمالًا لجهود مصر لتحقيق مصالح الشعب الليبى.

وقال محمد الأسمر، المحلل السياسى الليبى، إن الليبيين يرون أن الرئيس السيسى يهتم بمصالح وطنهم بشكل خاص، ونجح فى نقل القضية الليبية إلى منابر دولية، انطلاقًا من الجامعة العربية مرورًا بالاتحاد الإفريقى والأمم المتحدة.

وأضاف «الأسمر»، لـ«الدستور»: «مشاركة الرئيس السيسى مهمة لأن كل الاتفاقيات السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية التى تحقق الصالح الليبى انطلقت من مصر».

وواصل: «كل المبادرات المهمة وضع حجر أساسها فى اجتماعات ٨ و١٠ سبتمبر من العام الماضى، فى مدينة الغردقة المصرية، التى أثمرت عن تفاهمات أمنية أدت إلى إطلاق الأسرى وفتح المسارات البرية، وجرى تفعيل تلك المخرجات بإشراف مصرى فى اجتماعات الـ٢٣ من أكتوبر، العام الماضى».

وقال الدكتور مختار الجدال، المحلل السياسى الليبى، إن مؤتمر باريس سيؤكد ضرورة إجراء الانتخابات فى ليبيا، يوم ٢٤ ديسمبر المقبل، معتبرًا أن المؤتمر يأتى تأكيدًا للمجتمع الدولى بأنه لا عدول عن إجراء الانتخابات الليبية فى موعدها المحدد، لاستكمال خارطة الطريق والمسار السياسى فى البلاد.

وأضاف «الجدال»: «مشاركة الرئيس السيسى فى هذا المؤتمر ستعطى دفعة قوية له، وتؤكد أن مصر تواصل دورها فى الوقوف إلى جانب الشعب الليبى، وتحرص على إنهاء الاضطرابات السياسية فى بلادنا».