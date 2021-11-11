مؤتمر ليبيا.. دبلوماسيون: مشاركة مصر لثقلها الإقليمي في مختلف القضايا الدولية

ثمّن خبراء ودبلوماسيون دعوة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون للرئيس عبدالفتاح للمشاركة فى المؤتمر، الذى يستهدف دعم ليبيا، وتأكيد إجراء الانتخابات فى موعدها خلال ديسمبر المقبل، وتعزيز خطة المصالحة الوطنية.

وقال السفير محمد العرابى، وزير الخارجية الأسبق، إن مصر تلعب دورًا استراتيجيًا مهمًا فى الأزمة الليبية، عبر رؤية واضحة تستجيب لمتطلبات الحفاظ على سيادة ليبيا على أراضيها ووحدة وترابط الدولة. وأضاف «العرابى»، لـ«الدستور»: «تعتبر مصر أن استقرار ليبيا أمر جوهرى لأمنها القومى، وتولى اهتمامًا كبيرًا للتوصل إلى حل شامل ينهى فترة عدم الاستقرار، وللتوصل إلى ذلك تصر على ضرورة إنهاء الوجود الأجنبى وخروج جميع الميليشيات»، معتبرًا أن المشاركة المصرية على مستوى الرئيس فى مؤتمر باريس تعد أمرًا حيويًا لإعطاء زخم للأزمة الليبية، وتأكيد استمرار مصر فى دعم إنهاء الأزمة.

وقال بشير عبدالفتاح، المحلل السياسى الباحث فى مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، إن مشاركة الرئيس السيسى فى مؤتمر ليبيا تمثل أهمية بالغة لأن ليبيا دولة جوار لمصر، والرئيس حريص على إنهاء الأزمة الليبية وإتمام التسوية السياسية، واستكمال المسار السياسى وصولًا إلى إعادة الإعمار.

وأضاف: «حضور مصر مؤتمر باريس يكشف عن إدراك فرنسا الدور المصرى، باعتبارها من كبرى الدول المحورية فى الإقليم، وأكثر الدول الفاعلة على مستوى الجوار الليبى، ويعبّر عن الثقل الدولى لمصر فى مختلف القضايا الإقليمة والدولية»، لافتًا إلى وجود توافق مصرى فرنسى بشأن ضرورة إخلاء ليبيا من المرتزقة الأجانب، وتوحيد الأجهزة الأمنية، واستكمال طريق الحل السياسى.