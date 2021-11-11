متحف لـ«قرافات» القاهرة

أنا واحد من الذين يظنون أن الأفكار الإبداعية هى أفضل حل للتعامل مع الواقع، أظن أيضًا أن السياسة هى فن الحلول المبتكرة.. فى عملية تطوير القاهرة الكبرى لدينا وجهتا نظر.. وجهة نظر ترى أن التطوير ضرورى وحتمى حتى لو كانت هناك تضحيات.. ووجهة نظر أخرى ترى أننا يجب أن نحافظ على الأماكن التاريخية حتى لو ضحينا بالتطوير.. كلا الرأيين متطرف ويقودنا إلى خسارة ما.. الحل أن ندرس الواقع جيدًا وأن نخرج بحلول إبداعية.. الواقع يقول إن مناطق «القرافات» العشرين فى مصر تختلط فيها المقابر التاريخية بالعشوائية بالأنشطة التجارية بالتعديات.. والمنطق يقول إننا يجب أن نحافظ على ما هو تاريخى ونزيل ما هو عشوائى.. هذه المنطقة فيها تراكم تاريخى.. بدأ منذ عهد عمرو بن العاص، حيث تم تخصيص المنطقة أسفل جبل المقطم لدفن الموتى نتيجة اعتقاد مصرى قديم بأن شجر الجنة موجود فى سفح المقطم.. تراكمت المدافن فى المنطقة والمناطق المجاورة فى عصر المماليك والأيوبيين وفى بعض العصور السابقة، حيث دفن بعض الصالحين والأولياء والأئمة.. والحقيقة أنه لم يتم التأريخ لهذه المنطقة كما يجب.. فمتحف الفن الإسلامى لدينا يضم التحف الإسلامية وليس الحقب المختلفة من التاريخ الإسلامى، المطلوب الآن أن يكون لدينا مركز تاريخى كبير لقرافات القاهرة الكبرى.. يتم فيه توثيق كل المقابر التاريخية وتصويرها، وتنقل إليه كل النقوش التاريخية التى تزين واجهات المقابر.. بل يمكن أن تنقل إليه مقابر تاريخية كاملة، مع توثيق لها ومادة تاريخية وافية عن أصحابها والعصور التى انتموا إليها.. ميزة هذا المتحف أنه سيحفظ جزءًا من التاريخ الإسلامى المصرى من الضياع، ومن الاعتداءات المتتالية عليه من قبل سكان المنطقة، والأنشطة التجارية التى تفتح بجواره، والميزة الثانية أنه سيتيح الفرصة لمشاريع التطوير المختلفة، لأن التاريخ سيكون محفوظًا ومصانًا فى متحف القرافة أو فى المركز التاريخى لها، هذه الخطوة بلا شك ستلقى إشادة ودعمًا من منظمة معنية بالتراث العالمى مثل اليونسكو، وهى أيضًا ستغلق الباب أمام موجات تشويه مشاريع التطوير والتى تظهر من ينفذونها كمقاولين لا يهمهم سوى الهدم وهو تصور مخالف للحقيقة، لدرجة أن إحدى الصفحات اختلقت حوارًا مع مسئول مجهول لم تحدد اسمه نسبت فيه له أنه قال «لن أوقف مشاريع التطوير من أجل حفنة أموات»، وفى ظنى أن هذه الكذبة غير الموثقة ليست سوى حيلة كى يكره الناس مشاريع التطوير، ويظنوا أنها ليست فى مصلحتهم، وهو ما أراه عكس الحقيقة تمامًا، فشرايين القاهرة أوشكت على الانسداد، والزيادة السكانية الضخمة «٢ مليون سنويًا» تلتهم أى مشاريع لتوسعة الطرق أو أى حلول جزئية، ومشاريع المحاور والطرق ليست أفكارًا طارئة على أذهان المسئولين، ولكنها جزء من مخطط عملاق لربط شرق البلاد بغربها وتعزيز فرصها فى أن تكون مركزًا إقليميًا للتجارة العالمية، وبالتالى فإنه ليس من المصلحة لا تشويه مخطط التطوير ولا إعطاء الفرصة لتشويه مخطط التطوير.. إننى أطالب وزير الآثار د. خالد العنانى بالبدء فى تأسيس مركز تاريخى ومتحف للتأريخ لقرافات مصر المختلفة ونقل المقابر التاريخية لتكون داخل حدود هذا المركز أو أن يكون المركز نفسه فى أكبر مركز تجمع للمقابر التاريخية، على أن نبدأ فورًا فى إزالة التعديات على المقابر، وإتاحة الفرصة لمشاريع التطوير المختلفة دون تأجيل أو إبطاء.. وعلى الله قصد السبيل.