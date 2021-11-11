بعد احتراقه.. تفاصيل جولة وزيرة الثقافة بموقع «جزويت القاهرة» (صور)

تفقدت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، آثار الحريق الذي نشب بمسرح ستوديو ناصيبيان الملحق بجمعية النهضة العلمية والثقافية بمقرها في شارع المهراني بالفجالة «جزويت القاهرة»، وأدى لتدمير محتوياته بحضور المهندس محمد أبوسعدة رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، والدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، الدكتور فتحي عبدالوهاب رئيس صندوق التنمية الثقافية، والفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، والمخرج هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، وعدد من الفنانين والمهتمين بالشأن الثقافي.

وأكدت عبدالدايم الأهمية التاريخية لمسرح جيزويت ودوره الفعال والإيجابي في الحركة الثقافية، حيث شهدت أروقته ميلاد أهم الأعمال الفنية المصرية.

وأعربت عن أسفها لتدمير المسرح، مؤكدة أن مساندة القطاعات الثقافية المستقلة يعد نموذجًا لتكاتف هيئات الدولة الرسمية مع مؤسسات المجتمع المدني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقالت إن وزارة الثقافة حريصة على تقديم كافة أشكال الدعم لإعادة احياء المسرح واستكمال دوره التنويري، من خلال تفعيل العديد من المبادرات منها التنسيق لإقامة حفل بدار الأوبرا المصرية يتم تخصيص إيراداته لصالح المسرح.

واقترحت اسم الموسيقار الكبير عمر خيرت لإحيائه، معربة عن ثقتها الكاملة في موافقته لإيمانه الكبير بقيمة هذه المشاركة البناءة، كما وجهت باتخاذ الإجراءات المتعلقة بالموافقة على دعم الجمعية ماليا بتوفير الإقامة وتذاكر الطيران الخاصة بوفود المدربين الأجانب القادمين لتدريس الفنون لأبنائها، كما َوجهت بتذليل كافة العقبات اللازمة لدعم الجمعية والمسرح بالمعدات والتقنيات اللازمة من خلال قطاعات الوزارة.

ووجهت بسرعة اتخاذ صندوق التنمية الثقافية لإجراءات تفعيل بروتوكول تعاون يسمح بتقديم الدعم المالي واللوجيستي علي النحو الأمثل، الى جانب ضرورة بدء الجهاز القومي للتنسيق الحضاري في وضع استراتيجية تستهدف الحفاظ على تاريخ الشارع الكائن به مقر الجمعية ومحيط المكان، بالإضافة إلى استضافة كافة قطاعات الوزارة بقاعاتها ومسارحها للأنشطة والفعاليات التي تقوم بها الجمعية واستقبال قصور الثقافة لكافة فعالياتها بالقاهرة أو بالمحافظات المختلفة، وأبدت استعدادها لمناشدة عدد من رجال الأعمال للمساهمة في تقديم الدعم اللازم.

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