الخميس 11 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

هانى شاكر: مهرجان الموسيقى يحافظ على تراث الأغنية العربية وتاريخها

هاني شاكر
هاني شاكر

يحيي في العاشرة مساء اليوم النجم هاني شاكر حفله الغنائي ضمن فاعليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في دورته الثلاثين، وذلك على خشبة مسرح النافورة الجديد بمشاركة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمي.

وأعرب هاني شاكر في تصريح خاص، لـ"الدستور"، عن فخره بتنظيم مصر لمهرجان عريق بهذا الحجم يضم العديد من النجوم في مصر والوطن العربي، مشيرا إلى أن المهرجان أصبح من أهم المهرجانات الغنائية التي تقام في مختلف الدول العربية ويعد المهرجان الأول في مصر ويسعى جميع المطربين للمشاركة بفعالياته والوقوف على خشبة دار الأوبرا المصرية.

وأضاف أن مهرجان الموسيقى العربية يحافظ على تراث الأغنية العربية وتاريخها سواء على مستوى اختيار المطربين النجوم الذين يشاركون في فعالياته والذين يسيرون على نهج مطربي الزمن الجميل في اختيار الكلمات والألحان.

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