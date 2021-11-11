الخميس 11 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

معلومات مجلس الوزراء: القاهرة تتقدم 5 مراكز في مؤشر المدن العالمي خلال 2021

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء

أظهر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن القاهرة تقدمت 5 مراكز في مؤشر المدن العالمي لعام 2021؛ لتصعد بذلك إلى المرتبة الـ 59 وذلك مقارنة بالمرتبة الـ 64 خلال 2020.
وأوضح المركز- في (الإنفوجرافيك) الذي نشره، اليوم- أن القاهرة جاءت في المرتبة الثالثة عربيًّا، وذلك من بين 20 مدينة شملها المؤشر، فيما جاءت في المرتبة الثانية على المستوى الإفريقي، وذلك من 14 مدينة شملها المؤشر.
وأشار إلى أن مؤشر المدن العالمي يضم 156 مدينة على مستوى العالم، ويتم تصنيف المدن فيها على 5 محاور رئيسية.

مركز المعلومات مجلس الوزراء

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