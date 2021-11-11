كيت ميدلتون بإطلالة عسكرية أثناء زيارتها المتحف الحربي (صور)

زارت دوقة كامبريدج، أمس، المتحف الحربي الإمبراطوري للمشاركة في فتح صالة جديدة، كما شاهدت معرضًا خاصًا للغاية ساهمت فيه والتقطت الدوقة صورتين للناجين من المحرقة وأحفادهم العام الماضي بمناسبة مرور 75 عامًا على نهاية الهولوكوست والتي ظهرت في معرض الأجيال.

زيارة معرض الهولوكوست

ومعارض الهولوكوست التي زارتها كيت ميدلتون تروي القصص الفردية لبعض من ستة ملايين يهودي قُتلوا في الهولوكوست من خلال أكثر من 2000 صورة وكتاب وأعمال فنية وخطابات ومتعلقات شخصية، وفقا لموقع HELLO MAFAZINE.

وتهدف الصور التي التقطت في المعرض إلى تكريم ضحايا الهولوكوست والاحتفال بالحياة الكاملة التي بناها الناجون في المملكة المتحدة، بينما تكون بمثابة تذكير بمسؤوليتنا الجماعية لضمان قصصهم تابع حياتك.

وقام بالتصوير الفوتوغرافي 12 من المصورين المعاصرين الرائدين وتم إنشاؤه بالشراكة مع IWM، وصندوق يوم ذكرى الهولوكوست والجمعية الملكية للتصوير الفوتوغرافي التي ترعى الدوقة والأخبار اليهودية وDangoor Education.

وتتبع معارض الحرب العالمية الثانية الجديدة لـ IWM وتعرض أكثر من 1500 قطعة من 80 دولة تجلب الحياة إلى تأثير الحرب العالمية الثانية على الملايين من الناس.

زي على الطراز العسكري

وأثناء زيارتها لمتحف الحرب الإمبراطوري فضلت الدوقة إرتداء بلوزة من طراز ألكسندر ماكوين على الطراز العسكري مع معطف وسروال من البحرية كاثرين ووكر، وعرضت الدوقة زهرة الخشخاش على معطفها قبل يوم الذكرى يوم الخميس، وخلال زيارتها اجتمعت كيت مع بعض الأفراد مثل ستيفن فرانك بيم وإيفون بيرنشتاين، قالت الدوقة إنها "تشرفت" بإدراج صورها كجزء من المعرض.