20 دولة تشارك بأعمال فى المسابقة الدولية لـ«القاهرة السينمائى»

أيام قليلة وتنطلق الدورة الـ43 من مهرجان القاهرة السينمائي الذي يتابعه محبو السينما من الكبار والصغار لمشاهدة الأعمال المميزة التي يستقطبها المهرجان، حيث تبدأ الدورة الجديدة من 26 نوفمبر الجاري وتستمر حتى يوم 5 ديسمبر .

ويشارك خلال المسابقة الرسمية للمهرجان 13 عملاً سينمائيًا من أكثر من 20 دولة حول العالم، تشاركا لصناعة أعمال فنية مختلفة الأفكار والأهداف، وذلك لحصد ألقاب المهرجان في نسخته الحالية.

وترصد الدستور الأفلام الـ 13 المشاركة في المهرجان هذا العام وهما كالتالي..

1. 107 أمهات| بيتر كيريكس | سلوفاكيا، جمهورية التشيك، أوكرانيا | 2021

2. أبو صدام | نادين خان | مصر |2021

3. انطوائيون|هونجسيونج-يون | كوريا الجنوبية | 2021

4. بنات | نانا نيول | ألمانيا، إيطاليا | 2021

5. بنات عبد الرحمن | زيد أبو حمدان | الأردن | 2021

6. الثقب في السياج | خواكين ديل باسو | المكسيك، بولندا | 2021

7. جسد ضئيل | لورا ساماني | إيطاليا، فرنسا، سلوفينيا | 2021

8. رقيق| صامويل ثيس | فرنسا | 2021

9. سبعة كلاب |رودريجوجيريرو | الأرجنتين | 2021

10. صلاة من أجل المسلوبين| تاتيانا هيزو| المكسيك، ألمانيا، البرازيل|2021

11. غُدوَة|ظافر العابدين| تونس|2021

12. كيارا | جوناسكاربينيانو | إيطاليا، فرنسا | 2021

13. معجزة | بوجدان جورج أبتري | رومانيا، جمهورية التشيك، لاتفيا | 2021

وفي الدورة الـ43 يشارك في جميع مسابقات المهرجان المختلفة 98 عملا سينمائيا من جميع أنحاء العالم من بينهم 76 عملا روائيا طويلا و22 عملا سينمائيا قصيرا من 63 دولة، كما يعرض 27 فيلم عرض عالميا أول 7 أفلام عرض دولي أول و44 عرض أول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا و15 عرض أول في الدول العربية وشمال إفريقيا.

تشارك النجمة نيللي كريم، في لجنة تحكيم المسابقة الدولية بالمهرجان، والتي تضم عددا كبيرا من أهم صنَّاع السينما في العالم أبرزهم؛ المخرج الصربي إميركوستوريتسا، رئيس لجنة تحكيم المسابقة، بالإضافة إلى الممثلة الأمريكية ماريسابرينسون، والموسيقار اللبناني خالد مزنر، والممثلة الفرنسية نورا أرزندر، ويتنافس في هذه المسابقة 13 عملا سينمائيا، وتشمل جوائز المسابقة 7 جوائز تمنحهم لجنة التحكيم لصنَّاع الأعمال الفائزة.