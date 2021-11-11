الخميس 11 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

طارق شاهين يوقع خطاب نوايا بين مينائى الإسكندرية وجوانزو الصيني

توقيع الاتفاقية
توقيع الاتفاقية

وقع الربان طارق شاهين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، خطاب نوايا لإنشاء علاقات صداقة مع ميناء جوانزو الصيني، جاء ذلك في إطار إنطلاق فاعليات  معرض النقل الذكي للشرق الأوسط وأفريقيا TransMEA2021 والذي ينعقد للعام الرابع تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية وبتنظيم من وزارة النقل بقيادة الفريق كامل الوزير، وزير النقل.
تأتي هذه الخطوة الهامة في إطار دعم وتعزيز العلاقات المصرية الصينية والتي شهدت تعاونا مثمرا في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية خاصة في العقود الستة الماضية منذ إعلان تأسيس جمهورية الصين الشعبية الجديدة، وفي إطار توجه القيادة السياسية المصرية نحو دعم التعاون مع الموانئ الواقعة في مسار طريق الحرير الجديد. 
وتعد هذه الخطوة بمثابة نقلة جديدة في مجال التعاون البحري بين المينائين الكبيرين ونقطة انطلاق نحو تحقيق تعاون فعال في مجالات الرقمنة والتدريب والتبادل التجاري وتبادل الخبرات وتشجيع الإستثمار.

كانت قد انتظمت حركة الملاحة و تداول البضائع بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية، خلال الثماني والأربعين ساعة الماضية إذ بلغ إجمالي فى حجم البضائع المتداولة صادر و وارد بمينائى الإسكندرية والدخيلة 294013 طن بينما بلغ إجمالي عدد الحاويات المتداولة صادر و وارد 1630 حاوية مكافئة، وفى ذات السياق فقد بلغ إجمالي عدد سفن الوصول والمغادرة 53 سفينة ، كما بلغ إجمالي عدد السفن التى تباشر حاليا عمليات الشحن والتفريغ لمينائى الإسكندرية والدخيلة 32 سفينة ما بين سفن حاويات وبترول وبضائع عامة، كما تم دخول وخروج عدد 9512 شاحنة عبر بوابات ميناءى الإسكندرية والدخيلة.
هذا وقد شدد الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة جائحة كورونا وكذلك التنبيه على المحافظة على المعايير البيئيه القياسية ونظافة المسطح المائي والأرضى.

اقتصاد الصينية رئيس مجلس إدارة شاهين ميناء الإسكندرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

ولماذا لا ننقل المقابر كما هى؟

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