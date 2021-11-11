مستشفى القوات المسلحة بالحلمية ومركز الطب الطبيعى بالعجوزة يستقبلان رئيس مكتب حاكم رأس الخيمة

استقبل مستشفى القوات المسلحة بالحلمية ومركز الطب الطبيعي والتأهيلي وعلاج الروماتيزم بالعجوزة، الشيخ عبدالله بن حميد القاسمي رئيس مكتب حاكم إمارة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وقرينته الشيخة حصة بنت صقر القاسمي والوفد المرافق لهما خلال زيارتهم الرسمية لمصر.

شملت الزيارة التعرف على أحدث الأجهزة المستخدمة في كافة التخصصات الطبية بمستشفى القوات المسلحة بالحلمية ومركز الطب الطبيعي والتأهيلي وعلاج الروماتيزم بالعجوزة.

كما التقى الشيخ عبدالله بن حميد القاسمي خلال الزيارة عددا من مصابي عمليات مكافحة الإرهاب، وأعرب عن تمنياته لهم بالشفاء العاجل، مشيداً بالمنظومة الطبية المتطورة وكفاءة الأطقم الطبية داخل مستشفيات القوات المسلحة.

وحضر الزيارة عدد من قادة القوات المسلحة المصرية.