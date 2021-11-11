الخميس 11 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مقتل عنصر شديد الخطورة فى مواجهة مع الشرطة بالفيوم

مقتل عنصر شديد الخطورة
مقتل عنصر شديد الخطورة

لقى أحد العناصر الإجرامية الخطرة بالفيوم مصرعه عقب تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة، وذلك في إطار استمرار جهود أجهزة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الخطرة، خاصة حائزى وتجار المواد المخدرة والمطلوبين فى أحكام جنائية.

وأكدت معلومات وتحريات مديرية أمن الفيوم، بإشراف اللواء ثروت المحلاوي مساعد الوزير مدير الأمن قيام (أحد العناصر الإجرامية، سبق اتهامه في 45 قضية أبرزهم "إطلاق أعيرة نارية - قتل - سرقة بالإكراه "، ومطلوب ضبطه وإحضاره فى قضيتي "إطلاق أعيرة نارية - قتل"، مقيم بدائرة قسم شرطة أول الفيوم)، بالاتجار في المواد المخدرة متخذًا من إحدى المناطق الزراعية بالناحية سكنه مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قوات الأمن المركزي ومجموعات من قوات الأمن تم استهداف المذكور، ولدى استشعاره بالقوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها فبادلته بالمثل وتمكنت من السيطرة على الموقف، وأسفر ذلك عن مصرعه وعثر بجواره على (بندقية آلية - طبنجة – 3 خزينة  - عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة) وكذا (كيلوجرام من مخدر الإستروكس – كمية من الهيروين والشّابو – مبلغ مالي - هاتف محمول -  درّاجة نارية "بدون لوحات معدنية"، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

سرقة بالاكراه لوحات معدنية هيروين مدير الأمن وزير الداخلية شديد الخطورة أمن الفيوم

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