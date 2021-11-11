8 أفلام مصرية تشارك فى مهرجان القاهرة السينمائى.. تعرف عليها

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق الدورة الـ43 من مهرجان القاهرة السينمائي الذي ينتظره محبو السينما بشغف كبير لمشاهدة الأعمال المميزة الذي يستقطبها المهرجان.

وتنطلق الدورة الجديدة من المهرجان يوم 26 نوفمبر الجاري وتستمر حتى يوم 5 ديسمبر وتقام جميع فعاليات المهرجان في دار الأوبرا المصرية.

وفي الدورة الـ43 يشارك في جميع مسابقات المهرجان المختلفة 98 عملا سينمائيا من جميع أنحاء العالم من بينهم 76 عملا روائيا طويلا و22 عملا سينمائيا قصيرا من 63 دولة، كما يعرض 27 فيلم عرض عالميا أول 7 أفلام عرض دولي أول و44 عرض أول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا و15 عرض أول في الدول العربية وشمال إفريقيا.

وتشهد الدورة الـ43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي تمثيلا مشرفا للصناعة السينمائية في مصر من خلال المنافسة بـ8 أعمال في المسابقات المختلفة للمهرجان بجانب تواجد عمل سينمائي خارج المسابقة نستعرضها لكم في «الدستور».

«أبوصدام» لنادين خان ينافس في المسابقة الرسمية

ينافس فيلم «أبوصدام» للمخرجة نادين خان في المسابقة الرسمية للمهرجان والفيلم بطولة محمد ممدوح ويتناول قصة سائق تريلا قديم ذى خبرة يحصل أخيرا على مهمة نقل على طريق الساحل الشمالي بعد انقطاع عن العمل دام لسنوات، يقرر أن ينجز مهمته على أكمل وجه كما يليق بسمعته، لكنه يتعرض إلى موقف صغير على الطريق فتخرج الأمور عن سيطرته.

«من القاهرة» يمثل مصر في مسابقة آفاق السينما العرية

ويتواجد فيلم «من القاهرة» للمخرجة هالة جلال ضمن مسابقة آفاق السينما العربية وهو العمل المصري الوحيد بالمسابقة وأحداث الفيلم توثق حياة هبة وآية الشابتين اللتين تعيشان وحدهما في القاهرة، حيث تتخذان قرارات صعبة وسط العديد من المخاوف.

5 أعمال سينمائية تتنافس على جائزة أفضل فيلم قصير

أما في المسابقة الدولية لأفضل فيلم قصير وتختار عملا واحدا فقط للفوز بجائزة أفضل فيلم ويتم ترشيحه مباشرة لتصفيات الأوسكار فينافس فيها 5 أعمال سينمائية مصرية هم فيلم «ثلاثة اختفاءات وأغنية» للمخرجة نادية غانم فيه عرضه العالمي الأول، وفيلم «الحفرة» إخراج وتأليف عمرو عابد وبطولة صدقي صخر وأنتاج كريم قاسم ويعرض لأول مرة عالمياً، وفيلم «في العادة لا أشارك هذا» للمخرجة نور عبدالرحمن في عرضة العالمي الأول، وفيلم «لا أنسي البحر» للمخرجة هالة القوصي، كما يشارك فيلم «ولا حاجه يا ناجي، أقفل» للمخرج يوحنا ناجي.

ويعرض الفيلم المصري «تماسح النيل» للمخرج نبيل الشاذلي ضمن قسم العروض الخاصة في عرضه العالمي الأول والفيلم يتابع عدة مراحل في حياة السباح المصري العالمي عبداللطيف أبوهيف، على المستويين الرياضي والإنساني.