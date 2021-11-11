«تناسليات الحيوانية» توجه 6 قوافل بيطرية مجانية بمحافظة سوهاج

قامت لجنة من الباحثين بمعهد بحوث التناسليات الحيوانية برئاسة الدكتور محمد حجازي، القائم بأعمال مدير المعهد بمشاركة معاهد الثروة الحيوانية بالمركز وصندوق التأمين على الماشية ومديرية الطب البيطري بسوهاج ممثلة للهيئة العامة للخدمات البيطرية، بتنظيم 6 قوافل بيطرية لـ 6 قرى بمحافظة سوهاج “ قريه المدمر، اولاد سلامة، الغريزات، بيت داوود، برديس، سفله” خلال الفترة من 6 إلى 11 نوفمبر الجارى، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة.

وكلف السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية بتوسيع قاعدة المستفيدين من نتائج البحوث ونقل التكنولوجيا الحديثة إلى صغار الذراع والمربيين.

وقال حجازي، إن إجمالي الأعداد التى تم فحصها 4275 حيوانا شملت “علاج الطفيليات الداخلية والخارجية لـ1248 حيوانا، الكشف والعلاج الباطني والتهاب الضرع لـ 1004 حيوانات، وتحصين 1213 حيوانا بالتحصينات غير السيادية وفحص الحيوانات للعشار وفحص وعلاج تناسلي وفحص بجهاز الموجات الفوق صوتية وتلقيح الجاهز منها لـ757 حيوانا”.

وأكد "حجازى" أنه تم عمل 43 عملية جراحية وتم فحص وتقييم 5 من الطلائق المستخدمة للتلقيح بالقري، كما تم تدريب ٣٣ من الأطباء البيطريين بالمديرية على التقنيات الحديثة في الفحص والعلاج والتلقيح الاصطناعي، كما تم عمل ندوات إرشادية للمربين عن أهمية التأمين علي الماشية وطرق رفع الكفاءة التناسلية للماشيه.

ويرجع تاريخ إنشاء معهد بحوث التناسليات الحيوانية لعام 1968 عندما أنشئ أول مركز لفحص طلائق التلقيح الطبيعي والاصطناعي، إضافة إلي فحص العينات المرسلة من جميع مناطق مصر للتشخيص ضد الأمراض التناسلية.

وأثبتت التجارب نجاح التلقيح الإصطناعي عالميًا مع التطبيق العملي عام 1935 وفي عام 1959 تم إنشاء أول مركزللتدريب بمصر، وفي عام 1960 تم إنشاء أول مركز للتلقيح الاصطناعي من خلال وزارة الزراعة ضمن الخطة القومية المستهدفة لإمداد مراكز رعاية الحيوان بالسائل المنوي المجمد.