انتصار السيسى تتصدر «تريند جوجل» بعد زيارتها المنوفية

تصدّرت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، صدارة عمليات البحث على مُحرك البحث «جوجل» اليوم الخميس، بعد زيارتها إلى قرية شما بمركز أشمون في محافظة المنوفية، حيث كانت تتابع مشروعات جارية بالقرية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وشهدت زيارة قرينة الرئيس إلى المنوفية، استقبالًا حافلًا من قبل أهالي قرية شما، حيث عبّروا عن سعادتهم بالزيارة، وحبهم للرئيس السيسي، حيث اجتمعت السيدة انتصار السيسي مع متطوعات في حياة كريمة للاستماع للمجهودات الجارية في إطار المبادرة، كما تحدثت مع بعض الأهالي.

احتفال كنيسة العذراء والأنبا بيشوي بيوبيلها الذهبي

كما حلّت كنيسة العذراء والأنبا بيشوس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، في صدارة عمليات البحث، تزامنًا مع الاحتفالات باليوبيل الذهبي لها، حيث من المقرر إعادة افتتاحها بعد أعمال التجديد التي جرت بها، يوم السبت المقبل، بحضور البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية.

حسام حسن والاتحاد السكندري

كما جاء اسم حسام حسن، المدير الفني للفريق الأول بنادي الاتحاد السكندري، بين الأكثر بحثًا بعد أنباء بحث الفريق عن تدعيم صفوفه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حيث قالت تقارير إن «حسن» كلّف توأمه إبراهيم، مدير الكرة بالنادي، بالبحث عن مساك، حيث يرغب حسام في التعاقد معه لتدعيم صفوف الاتحاد السكندري. ويحل «سيد البلد» في المركز 12 في ترتيب جدول الدوري المصري، بعد الجولة الثالثة، حيث لم يتمكن الفريق من الفوز سوى في مباراة واحدة، وتعادل في أخرى، بينما خسر الثالثة، وحصد ثلاث نقاط فقط، وسجل مهاجمو الاتحاد 7 أهداف، بينما تلقى الفريق 9 أهداف.

ويحل الاتحاد بنفس عدد النقاط مع الجونة صاحب المركز الحادي عشر، فيوتشر في المركز العاشر، والمقاولون، في المركز التاسع، ومصر للمقاصة في المركز الثامن.. وبفارق 5 نقاط عن الأهلي المتصدر بـ9 نقاط.