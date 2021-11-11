العراق ولبنان يناقشان سبل التعاون العلمى والأكاديمى

بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي العراقي، نبيل كاظم عبدالصاحب، اليوم الخميس، مع وزير التربية والتعليم العالي اللبناني، عباس سليم الحلبي، آفاق التعاون العلمي والأكاديمي بين البلدين.

وذكر المكتب الإعلامي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية، أن "وزير التعليم العالي والبحث العلمي تلقى اتصالًا من وزير التربية والتعليم العالي اللبناني، بحثا خلاله آفاق التعاون العلمي والأكاديمي بين البلدين".

وأضاف، أن "وزير التعليم أعرب عن حرصه على التعامل الجاد والفاعل مع الجامعات العربية، ولا سيما اللبنانية منها ذات السمعة الأكاديمية العريقة"، مؤكدًا أهمية تنمية مسارات الاهتمام المشترك في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، في ضوء المحددات والمعايير العلمية المعتمدة في الجامعات العالمية، والتصنيفات والتقييمات الدولية التي تراعي السمعة الأكاديمية والبحث العلمي، ومؤشرات إعداد الطلبة.

من جهته، أبدى وزير التربية والتعليم العالي اللبناني، استعداده للارتقاء بالتعاون وتعزيز المسارات العلمية المسؤولة عن تطوير البرامج الأكاديمية وتحديد أهدافها النوعية التي تصب في مصلحة التعليم الجامعي بين البلدين.