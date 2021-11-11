المرور يقضى على كثافات دار السلام عقب كسر ماسورة مياه

شهد شارع الفيوم الرئيسي بمنطقة دار السلام، جنوب القاهرة، كثافات مرورية بسبب كسر ماسورة، وبإخطار الأجهزة الأمنية بالقاهرة انتقلت لتيسير حركة المرور.

البداية كانت عندما تلقت غرفة عمليات المرور إشارة بوجود كثافات مرورية عالية نتيجة كسر ماسورة مياه بأحد الشوارع الرئيسية بمنطقة دار السلام.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث ورجال المرور لتيسير حركة المرور، وتم غلق الطريق الداعم وتحويل حركة المرور للطريق الرئيسي، مما سبب بعض الكثافات المرورية لحين الانتهاء من الإصلاح وتصفية تجمعات المياه.