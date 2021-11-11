الخميس 11 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المرور يقضى على كثافات دار السلام عقب كسر ماسورة مياه

كثافات دار السلام
كثافات دار السلام

شهد شارع الفيوم الرئيسي بمنطقة دار السلام، جنوب القاهرة، كثافات مرورية بسبب كسر ماسورة، وبإخطار الأجهزة الأمنية بالقاهرة انتقلت لتيسير حركة المرور. 

البداية كانت عندما تلقت غرفة عمليات المرور إشارة بوجود كثافات مرورية عالية نتيجة كسر ماسورة مياه بأحد الشوارع الرئيسية بمنطقة دار السلام.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث ورجال المرور لتيسير حركة المرور، وتم غلق الطريق الداعم وتحويل حركة المرور للطريق الرئيسي، مما سبب بعض الكثافات المرورية لحين الانتهاء من الإصلاح وتصفية تجمعات المياه.

رئيس التحرير

وائل لطفي

ولماذا لا ننقل المقابر كما هى؟

الأكثر قراءة

وائل لطفي يحاور فيلسوف السينما داود عبدالسيد

رئيس الوزراء: لن نترك مكانًا فى مصر دون تطوير

بعد انقطاع الطمث.. أفضل حِميات للنساء فوق سن الخمسين

«الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الجمعة ودرجات الحرارة المتوقعة

روشتة تقى الأطفال الممنوعين من التطعيم خطر الإصابة بكورونا

الآن.. لقاح كورونا متوفّر فى «مترو الأنفاق»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا حياتنا (تذكر.. يجب أن تموت)

حسين دعسة

عندما تكتب «عميرة هيس».. أنا ممولة للإرهاب

ماجد حبته

هل يختفى الأمريكى القبيح؟!

خالد عكاشة

كلمة السر للميليشيات فى العراق

د. بهي الدين مرسي

حرفية المخ وعبقرية العقل

د.محمد شادي

عودة حراس السوق

وجيه أمين عبدالعزيز

3 أيام فارقة فى قضية سفاح الإسماعيلية

مؤمن المحمدي

حد ده فريد وحليم

صور

مبنى رئاسة الوزراء ومجلس النواب في العاصمة الإدارية

جنازة الفنان أحمد خليل

السيرك القومي

محطة تل أبيب

المزيد

وزير إسرائيلى يعتزم طرح مشروع قانون يقصر ولاية رئيس الوزراء على 8 سنوات

الاحتلال يعتقل 7 فلسطينيين فى الضفة الغربية

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى بحماية شرطة الاحتلال