لطلاب التعليم الفني.. رسوم التحاق طلبة المنازل المتقدمين من الخارج

يبحث العديد من طلاب التعليم الفني عن تفاصيل الرسوم الخاصة بالالتحاق لطلبة المنازل المتقدمين من الخارج بمدارس التعليم الفني، حيث أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة في بيان لها رسوم التحاق طلبة المنازل (عمال) المتقدمين من الخارج بمدارس التعليم الفني بأنواعه نظام الثلاث سنوات طبقا للقرارات الصادرة عن وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي 2021 / 2022.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، ما يلي:

الصف الأول الثانوي الفني: رسم التعليم 500 جنيه أما رسم الامتحان 15 جنيه + 15 جنيه تأمينات

ومقابل خامات ومستلزمات امتحانات : 385 جنيه + 385 جنيه تأمينات و مقابل خامات امتحانات عملي : 20 جنيه + 20 جنيه تأمينات و مقابل استخدام عدد : 20 جنيه + 20 جنيه تأمينات و جملة : 940 جنيه + 440 جنيه تأمينات

أما الصف الثاني الثانوي الفني

- رسم التعليم : 500 جنيه

- رسم الامتحان : 15 جنيه + 15 جنيه تأمينات

- مقابل خامات ومستلزمات امتحانات : 385 جنيه + 385 جنيه تأمينات

- مقابل استخدامات خامات امتحانات عملي : 20 جنيه + 20 جنيه تأمينات

- مقابل استخدام عدد : 20 جنيه + 20 جنيه تأمينات

- جملة : 940 جنيه + 440 جنيه تأمينات

أما الصف الثالث الثانوي الفني

- رسم التعليم : 500 جنيه

- رسم الامتحان : 15 جنيه + 15 جنيه تأمينات

- مقابل خامات ومستلزمات امتحانات : 193 جنيه + 193 جنيه تأمينات

- مقابل خامات امتحانات عملي : 15 جنيه + 15 جنيه تأمينات

- مقابل استخدام عدد : 20 جنيه + 20 جنيه تأمينات

- جملة : 743 جنيه + 243 جنيه تأمينات

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أن تحصيل رسوم التعليم يتم بمعرفة المدرسة على إيصال 123 ت.ث على أن يتم إيداع 200 جنيه من قيمة رسوم التعليم بحساب تطوير التعليم الفني رقم 9/450/87492/6 أما مبلغ 300 جنيه فتطبق عليه القواعد وضوابط الصرف المنصوص عليها بالقرار الوزاري 160 لسنة 2020.

ويسدد طلاب الصف الأول والثاني الثانوي مبلغ 400 جنيه (15 جنيه رسم امتحان + 385 جنيه مقابل خامات ومستلزمات امتحانات) من خلال منافذ التحصيل الالكتروني المتعاقد معها ومكاتب البريد بموجب الرقم القومي للطالب لصالح صندوق الدعم وتمويل وتشييد المشروعات التعليمية.

ويسدد طلاب الصف الثالث مبلغ 208 جنيه (15 رسم امتحان + 193 جنيه مقابل خامات ومستلزمات امتحانات لكل مرة من مرات التقدم الثلاثة الاولى ومبلغ 308 جنيه للمرة الرابعة من خلال منافذ التحصيل الالكتروني المتعاقد معها ومكاتب البريد بموجب الرقم القومي للطالب لصالح صندوق دعم وتمويل وتشييد المشروعات التعليمية.

ويحصل مبلغ 20 جنيه من طلبة الصفين الاول والثاني ومبلع 15 جنيه من طلبة الصف الثالث مقابل امتحانات العملي بالمدرسة

وأضافت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة: «يحصل مبلغ 20 جنيه من طلاب الصفوف الثلاثة وتورد إلى حساب المديرية كإحتياطي للخامات وإصلاح العدد والأدوات الصغيرة».

وعلى المدرسة عدم تحصيل أي رسوم أخرى تحت أي مسمى خلال العام الدراسي خلاف ما هو موضح، ويتم الإعلان عن المصروفات في لوحة كبيرة بمدخل المدرسة وبحجرة السكرتير.