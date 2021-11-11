ماذا قالت دنيا سمير غانم عن تكريم والديها في مهرجان المسرح المصري؟

تحدثت دنيا سمير غانم عن تكريم مهرجان القومي للمسرح المصري لوالديها، وكتبت: "رجوعًا لليوم العاطفي اللي خلاني أحس بأني محبوبة ومدعومة من كل الناس اللي حواليا، وبالذات الجمهور العظيم اللي أصبح عيلتنا واخواتنا وأهلنا".

وتابعت: "شكرًا للمهرجان القومي للمسرح المصري علي التكريم، وشكرًا لجميع التكريمات أشكركم على تقديركم لمشوار والدي ووالدتي الفني ربنا يرحمهم يا رب".

وقالت في نهاية منشورها: "شكرًا لكل اللي عملوا مجهود لمساعدتي في الظهور بمظهر جيد يليق بتكريم أهلي الغاليين في اليوم ده".

يذكر أن الدرع التذكاري وشهادة التقدير قد تسلمهما الفنان القدير ياسر صادق رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية؛ وتم إيداعهما في المركز القومي للمسرح بالتنسيق مع العائلة، وذلك خلال تكريم المهرجان لاسم الشاعر الكبير الراحل نجيب سرور.