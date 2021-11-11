الخميس 11 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

ماذا قالت دنيا سمير غانم عن تكريم والديها في مهرجان المسرح المصري؟

دنيا سمير غانم
دنيا سمير غانم

تحدثت دنيا سمير غانم عن تكريم مهرجان القومي للمسرح المصري لوالديها، وكتبت: "رجوعًا لليوم العاطفي اللي خلاني أحس بأني محبوبة ومدعومة من كل الناس اللي حواليا، وبالذات الجمهور العظيم اللي أصبح عيلتنا واخواتنا وأهلنا".

وتابعت: "شكرًا للمهرجان القومي للمسرح المصري علي التكريم، وشكرًا لجميع التكريمات أشكركم على تقديركم لمشوار والدي ووالدتي الفني ربنا يرحمهم يا رب".

وقالت في نهاية منشورها: "شكرًا لكل اللي عملوا مجهود لمساعدتي في الظهور بمظهر جيد يليق بتكريم أهلي الغاليين في اليوم ده".

يذكر أن الدرع التذكاري وشهادة التقدير قد تسلمهما الفنان القدير ياسر صادق رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية؛ وتم إيداعهما في المركز القومي للمسرح بالتنسيق مع العائلة، وذلك خلال تكريم المهرجان لاسم الشاعر الكبير الراحل نجيب سرور.

 

تنسيق مهرجان القومي دنيا سمير غانم في مهرجا المركزى وزير الثقافة سمير خالد جلال المسرح المصري

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