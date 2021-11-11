يقدم خدماته لـ1200 شركة.. أبرز المعلومات عن مركز خدمات المستثمرين بالخارجة

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، افتتاح مركز خدمات المستثمرين بمدينة الخارجة في الوادي الجديد.

جاء ذلك بحضور وزراء الشباب والرياضة والتنمية المحلية والتربية والتعليم والزراعة والتجارة والصناعة ومحافظ الوادي الجديد وعدد كبير من المسئولين.

وفي هذا السياق ترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن مركز خدمات المستثمرين بمدينة الخارجة.

-يقدم المركز خدماته لـ 1200 شركة تعمل في القطاعات والأنشطة الاستثمارية المختلفة.

-أقيم المركز على مساحة أرض تبلغ نحو 2500 متر مربع.

-يشغل مبنى المركز منها مساحة 600 متر مربع.

-يتكون من طابقين أرضي وأول.

-الخدمات التي يقدمها هى تأسيس الشركات والمنشآت بأشكالها المختلفة، وخدمات اعتماد التعديلات والجمعيات العامة غير العادية.

-يقدم المركز خدمات اعتماد الجمعيات العامة العادية ومجالس الإدارة.

-يقدم الخدمات الفنية مثل إصدار شهادات الاستيراد والتصدير، واعتماد فواتير الاستيراد والتصدير.

-يقدم الخدمات الحكومية مثل توصيات منح الإقامة للأجانب، فضلا عن النشر في صحيفة الاستثمار.

-يقدم خدمات لجان تحديد تاريخ بدء النشاط وتحديد الموقف التنفيذي.

-من الخدمات المتوفرة بالمركز الغرفة التجارية، والشهر العقاري والتوثيق، والضرائب المصرية، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والسجل التجاري، ونقابة المحامين.

-تساهم هذه المراكز في تذليل المعوقات التي تواجه المستثمر من خلال تواجد الجهات الحكومية التي يتعامل معها المستثمر في مكان واحد وتطوير عملها لكسب رضا المستثمر وتحسين مناخ الاستثمار فيما يتعلق بسهولة الإجراءات الحكومية المقدمة له.