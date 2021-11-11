رصاصة كلاشينكوف هشمت عظام الجمجمة.. ننشر تقرير تشريح «حمادة الفقير»

تضمنت أوراق التحقيقات في قيام 12 مسلح بالاشتراك في قتل حمادة الفقير صاحب سلسلة مطاعم كبابجي الفقير، حصل الدستور على تقرير الطب الشرعي والأدلة الجنائية حول الصفة التشريحية للمجني عليه والأسلحة المضبوطة بحوزة القتله.

ثبت بتقرير قطاع الطب الشرعي حيوية وحداثة الإصابة بأعلى يمين جبهة الرأس، وأنها ذات طبيعة نارية حدثت من مقذوف ناري مفرد، أطلق من سلاح معد لإطلاق مثل هذا النوع من المقذوفات، وقد أصابه باتجاه أساسي من اليمين الأمام إلى الخلف ويمين في الوضع الطبيعي القائم الثابت المعتدل للجسم، ومن مسافة جاوزت مدى الإطلاق القريب والذي يقدر بحوالي اثنين أو ثلاثة أمثال طول ماسورة السلاح المستخدم.

وأضاف التقرير أن الوفاة تعزى إلى الإصابة بطلق ناري مفرد بيمين الرأس، وما أحدثته من کسور مفتتة بعظام الجمجمة ومن تهتك بالمخ والسحايا، وما صاحبه من نزوف متخللة، وتوقف بالمراكز الحيوية بالمخ، مما أدى للوفاة، والوفاة تتفق والتصوير الوارد أقرار المتهم بمذكرة النيابة العامة.

كما ثبت بتقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية أن المضبوطات عبارة عن سبع بنادق آلية طراز كلاشينكوف بماسورة مششخنة عيار 7.62 × 39مم، وكاملة وسليمة وصالحة للاستعمال، وخمس وستين طلقة كاملة الأجزاء غير مطرقة الكبسولة، تستخدم على الأسلحة النارية، وكاملة وسليمة وصالحة للاستعمال، وتستعمل على الأسلحة النارية المضبوطة.

وثبت أيضًا بتقرير الإدارة العامة التحقيق الأدلة الجنائية أن الفوارغ المضبوطة بمعرفة الشاهد الثالث في اثني عشر ظرفا فارغا مطرق الكبسولة، سبق إطلاقهم من ثلاث بنادق من ضمن الأسلحة المضبوطة بمعرفة الشاهد الرابع.

كانت قد أحالت النيابة العامة بأكتوبر، 12 شخصًا للجنايات بتهمة قتل صاحب سلسلة مطاعم “الفقير” بطلق نارِ داخل مزرعته بأكتوبر بسبب خلافات مالية سابقة.

كان قد نجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، في ضبط 5 متهمين بقتل صاحب سلسلة مطاعم "كبابجي شهيرة"، في مدينة 6 أكتوبر.

البداية كانت بتلقي قسم ثان أكتوبر، بلاغا بوجود إطلاق أعيرة نارية بمزرعة أشجار موالح بطريق الواحات دائرة القسم ووفاة مالكها 70 سنة "مالك مطعم" إثر إصابته بطلق نارِ.

وتوصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط الادارة العامة لمباحث الجيزة، إلى قيام 3 عاطلين أشقاء والمتعاقدين على حراسة أحد المواقع تحت الإنشاء، بذات المنطقة بالتواصل مع المجنى عليه لإجباره على الإتفاق معهم لحراسة أرضه، حيث توجه أحدهم لمزرعة المجني عليه وبرفقته 4 عاطلين آخرين مستقلين سيارة جيب بدون لوحات وطلبوا من المجني عليه حراسة مزرعته مقابل مبلغ مالي، إلا أنه رفض وحدثت بينهم مشادة كلامية تطورت لمشاجرة قام على إثرها المجني عليه بإشهار طبنجة "مُرخصة" وأطلق منها عيارين ناريين في الهواء فأطلق أحدهم تجاهه عيار نارِ من سلاح كان بحوزته أحدثت إصابته التي أودت بحياته واستولوا على الطبنجة الخاصة به ولاذوا بالهرب.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، أسفرت عن ضبط 5 متهمين منهم وبحوزتهم 3 بنادق آلية– عدد من الطلقات من ذات العيار، واعترفوا بارتكاب الواقعة وقرر أحدهم بقيامة بإطلاق أعيرة نارية تجاه المجني عليه من بندقية آلية ضبطت بحوزته فأحدث إصابته التي أودت بحياته واستولوا على طبنجة المجني عليه ولاذوا بالهرب، وتم بإرشادهم ضبط الطبنجة الـمُستولى عليها والسيارة المستخدمة في الواقعة، تم تحرير محضر بالواقعة والعرض علي النيابة العامة.