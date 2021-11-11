الخميس 11 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

قافلة «مستقبل وطن» المتنقلة تواصل التطعيم ضد كورونا في قرية الحجيرات بقنا

مستقبل وطن
مستقبل وطن

تفقد الأمين المساعد لحزب "مستقبل وطن" بمحافظة قنا، هشام قدوس، وأمين تنظيم الحزب، عمرو طارق السباعي، وعضو مجلس النواب عن دائرة مركز قنا، النائب مصطفى محمود مصطفى، وأمين إعلام الحزب بالمحافظة، وائل ممتاز، أعمال القافلة المتنقلة لإعطاء لقاح كورونا بقريتي الحجيرات المحروسة وكلاحين أبنود، بمركز قنا.

وقال الأمين المساعد بقنا هشام قدوس، إن "عمل القافلة متواصل منذ انطلاقها رسميًا الإثنين الماضي، بمختلف مراكز المحافظة وسط إقبال كبير من المواطنين الراغبين في الحصول علي اللقاح، مما أوجب علينا من خلال التنسيق الكامل مع رجال جيش مصر الأبيض، في توزيع القوافل للعمل على فترتين صباحًا ومساءً".

وأكد أمين تنظيم حزب مستقبل وطن بقنا، عمرو طارق السباعي، أنه للمرة الأولى منذ اعتماد اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في مصر، يتم زيارة قرية "الحجيرات" التابعة لمركز قنا، والمصنفة أحد أخطر القرى في صعيد مصر، مما يؤكد أن الحزب وقيادته تسير في دعم جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي، في توفير الحياة الكريمة والرعاية الصحية لجموع المواطنين بلا استثناء.

فيما أشار النائب مصطفى محمود مصطفى، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز قنا، إلى ارتفاع معدلات الحصول على اللقاح منذ بدء الحملة بالمحافظة، مشيدًا بجهود قيادات الحزب بالمحافظة، والمركز وجهود العاملين في قطاع الصحة في العمل علي مدار اليوم من خدمة المواطنين ومساندة جهود الدولة في التصدي للوباء.

صحي محافظ قوافل ماضي مصطفي محافظة قنا زيارة تنظيم الحج

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