«العربي للأبحاث»: مشاركة السيسي بمؤتمر باريس يدعم انتقال ليبيا للديموقراطية

قال المحلل السياسي هاني سليمان، مدير المركز العربي للبحوث والدراسات الاستراتيجية، إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر باريس بشأن ليبيا، يأتي انطلاقا من نقطتين، أولهما تلبية لدعوة الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون، لافتا أن هذا يؤكد على قوة العلاقات الوثيقة بين مصر فرنسا.

وأضاف سليمان في تصريحات لـ"الدستور": "يأتي هذا التوافق انطلاقا من التوافقات حول عدد كبير من الملفات في الفترة الأخيرة، ارتباطا بدور مصر المحوري، باعتبارها رقم مهم في إطار العلاقات الدولية الإقليمية أو المجتمع الدولي في هذه الفترة".

وأشار المحلل السياسي إلى أن المنطلق الثاني للمشاركة ينطلق من دور مصر الكاشف والفاصل فيما يتعلق بمسار الأزمة في ليبيا، قائلاً: "على اعتبار أن الخطوط الحمراء الذي وضعها الرئيس المصري والدبلوماسية المصرية عملت بشكل كبير على تغيير جزري في موقف التدخلات الاجنبية في ليبيا".

ملفات على طاولة السيسي

وأردف: "مشاركة الرئيس السيسي يمكن محفوفة بعدد من الملفات منها محاولة القاهرة، في التركيز على أعمال المؤتمر من أجل ضمان حشد تكاتف المجتمع الدولي لمساندة ليبيا خلال الفترة الصعبة و المنعطف التاريخي التي تمر به حاليا، ولا سيما في ظل اقتراب انعقاد الانتخابات الليبية المقررة الشهر المقبل".

وتابع: "أيضا هناك نقطة مهمة سيركز عليها الجانب المصري خلال المشاركة في مؤتمر باريش بشأن ليبيا، وهي ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة و المقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية"، مشيراً إلى أن هذا العنصر يعد ركيزة أساسية للدولة المصرية، باعتبار القاهرة أول من أثارت الحوار حوله.

اختتم سليمان حديثه قائلا: "الجانب المصري بالتأكيد حريص على دفع عملية الانتخابات البرلمانية والرئاسية في ليبيا المقررة في 24 ديسمبر المقبل، لأن مصر تريد الانتقال من هذا المسار المتأرجح والفترة الانتقالية الصعبة إلى مسار أكثر استقرارا، ووضع القطار على الطريق الصحيح حتى تسير الأمور نحو التهدئة".