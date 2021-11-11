للمواطنين.. «معهد الفلك» ينتظركم لمشاهدة اقتران «القمر والمشترى»

يفتح المعهد القومى للبحوث الفلكية، أبوابه اليوم أمام المواطنين المهتمين والراغبين لرصد ومتابعة ظاهرة اقتران القمر وكوكب المشترى، من مقر المعهد الرئيسي بحلوان.

ويشهد اليوم الخميس ظاهرة فلكية مميزة، حيث يقترن القمر مع كوكب المشتري (عملاق المجموعة الشمسية) في هذا اليوم، حيث نراهما مقتربين في السماء باتجاه الغرب في الخامسة وعشرة دقائق مساء تقريبا أثناء الشفق المسائي (الغسق) وحتى غروبهما بحلول الحادية عشرة والنصف مساءً تقريبا.

وكشف المعهد القومي للبحوث الفلكية، عن أنه سيتم عمل بث حي للرصد على صفحة المعهد.

وبعد يوم من الاقتران سنكون على موعد مع زخة شهب الثوريات، والتي ستمطر سماء مصر والوطن العربى الجمعة والسبت، وهي زخة شهابية صغيرة يبلغ متوسط عدد الشهب فيها حوالي 10 شهب في الساعة، ومع ذلك تشتهر هذه الزخة بأن منها شهب عالية السطوع.

وتنتج شهب الثوريات من حبيبات الغبار التي يخلفها الكويكب 2004 - TG10، وأيضا من مخلفات المذنب Comet 2P-Encke وتستمر هذه الزخة من 7 سبتمبر إلى 10 ديسمبر وتبلغ ذروتها هذا العام ليلة 11 إلى فجر اليوم التالي.